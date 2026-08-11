Se descubre que un empleado norcoreano trabajó en una agencia federal de Estados Unidos

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Se descubre que un empleado norcoreano trabajó en una agencia federal de Estados Unidos

El Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos abrió una investigación después de que un ciudadano norcoreano consiguiera un trabajo remoto en una de las agencias federales del país. Según Federal News Network, el caso fue confirmado por primera vez durante una conferencia celebrada en Washington por un alto funcionario del FBI, y este tipo de brechas de seguridad genera una gran preocupación a escala mundial. Techcrunch.com informa .

Por ahora se mantiene en secreto en qué agencia federal trabajaba el ciudadano norcoreano y cómo se llevó a cabo su contratación. El FBI y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley se negaron a comentar el caso. El incidente demuestra que la infiltración, por cualquier medio, de representantes de un régimen sujeto a sanciones internacionales en estructuras gubernamentales estadounidenses sigue siendo un fenómeno poco frecuente.

Ciberseguridad y el problema de las identidades falsas

Según los expertos, en los últimos años miles de especialistas norcoreanos en IT han conseguido empleos remotos en organizaciones de Estados Unidos y Europa aprovechando las vulnerabilidades de los procesos de contratación. Ocultan su identidad, se registran como ciudadanos estadounidenses y trabajan a distancia.

El principal objetivo de este esquema es obtener salarios elevados y enviar los fondos recaudados al régimen oficial de Pyongyang. Al mismo tiempo, estos empleados roban propiedad intelectual e información confidencial y posteriormente chantajean a las empresas cuando estas los descubren.

Medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses llevan años advirtiendo sobre el riesgo de los esquemas fraudulentos norcoreanos en el sector de IT. Las verificaciones estrictas y los requisitos de seguridad normalmente han ayudado a mantener alejados de las agencias gubernamentales a los hackers del régimen, aunque siguen produciéndose algunas excepciones. En particular, en 2024 el Departamento de Justicia presentó cargos contra un residente de Maryland. Este había ayudado a un hacker norcoreano a hacerse pasar por estadounidense para conseguir un puesto como contratista de la Federal Aviation Administration.

El Gobierno de Estados Unidos ha adoptado varias medidas legales y sanciones contra redes que operan en Pyongyang y en los territorios vecinos de Rusia y China. En particular, se está persiguiendo con dureza a los colaboradores estadounidenses que instalaron flotas de computadoras portátiles para permitir que ciudadanos norcoreanos trabajaran a distancia como si estuvieran en Estados Unidos.

Según las evaluaciones de los expertos, el Gobierno de Corea del Norte opera más como un grupo criminal transnacional. Aunque el régimen está excluido del sistema financiero mundial, depende de los ciberataques y del robo de criptomonedas para financiar su programa de armas nucleares. Según las empresas de análisis de blockchain, el régimen de Kim Jong Un fue responsable del 76 % de todos los robos de criptomonedas durante 2025 y obtuvo al menos 2.000 millones de dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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