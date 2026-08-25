Singapur asigna 55 000 dólares por cada niño nacido

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Singapur asigna 55 000 dólares por cada niño nacido

Debido a la drástica caída de la tasa de natalidad en Singapur, el gobierno está introduciendo nuevos beneficios financieros y sociales para alentar a las familias a tener hijos. Así lo informó el NPTD.

Como parte del nuevo programa, se proporcionará una ayuda estatal total de más de 55 000 dólares por cada niño hasta que cumpla 17 años.

Además, los padres recibirán permisos adicionales, alivio en los gastos de vivienda y beneficios extra en el uso de servicios de guardería.

Estas medidas se adoptan tras la caída de la tasa de natalidad del país a un nivel históricamente bajo.

En 2025, la tasa de fecundidad total en Singapur fue de 0,87. Esto es casi la mitad del nivel de 2,1 necesario para mantener la población de forma natural.

El gobierno considera que el nuevo paquete de ayuda servirá para reducir la carga financiera de las familias jóvenes relacionada con la crianza de los hijos.

Al mismo tiempo, Singapur continúa con su política de inmigración para mitigar el problema del declive demográfico.

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