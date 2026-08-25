Se celebró un campeonato de imitación de gruñidos de cerdo en Francia

En el pueblo francés de Trie-sur-Baïse se celebró una competición inusual: el campeonato de Francia de imitación de gruñidos de cerdo. Así lo informó Euronews.

El concurso se organizó en el marco del festival del cerdo «Pourcailhade», que celebra su 43.ª edición. Participantes de diversas regiones de Francia y del extranjero compitieron para imitar el sonido del cerdo de la forma más natural posible.

En la edición de este año, Noël Jamet, de Normandía, volvió a ganar. De este modo, obtuvo el título por décima vez consecutiva en este campeonato de Trie-sur-Baïse.

Cerca de 4 000 espectadores asistieron al festival. Durante el evento, además de la imitación de gruñidos, se organizaron carreras de cerditos y otros concursos inusuales.