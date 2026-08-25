Un nuevo traspaso de gran impacto ha sacudido el fútbol inglés. El extremo del Manchester City, Savinho, continuará su carrera en el club londinense Tottenham.

El valor total del traspaso, incluyendo bonus, podría alcanzar los 85 millones de libras. Pero lo más llamativo de este acuerdo es que Savinho abandona el Manchester City tras solo dos temporadas.

1. ¿Cuánto se pagó por Savinho?

Según los informes, el Tottenham pagará por el jugador brasileño 75 millones de libras. El contrato también contempla

bonus de hasta 10 millones de libras. Tipo de pago

Cantidad Precio base del traspaso 75 M£ Bonus 10 M£ Valor total potencial 85 M£ De este modo, el acuerdo podría ascender a 85 millones de libras si se cumplen las condiciones adicionales.

2. ¿Cómo fue el rendimiento de Savinho en el Manchester City?

Savinho defendía los colores del Manchester City desde el verano de 2024. Disputó un total de 84 partidos

con los «Citizens». En estos encuentros, el extremo brasileño:

marcó 7 goles; dio 13 asistencias; participó en 20 acciones de gol en total.

En su breve paso por el Manchester City, Savinho registró 20 contribuciones ofensivas en 84 partidos.

3. ¿Por qué este traspaso es el centro de atención?

El fichaje de Savinho por el Tottenham no es un movimiento ordinario en la Premier League. Un acuerdo tan costoso entre dos grandes clubes de la misma liga podría afectar el equilibrio de fuerzas en la nueva temporada.

El Tottenham refuerza su ataque con una inversión importante. Se espera que Savinho asuma más responsabilidad y un rol clave en su nuevo equipo.

4. ¿Qué retos le esperan ahora a Savinho?

Tras competir en un entorno de alta exigencia en el Manchester City, se le abre una nueva oportunidad en el Tottenham.

La gran pregunta ahora es:

¿se justificarán los 75 millones de libras invertidos en Savinho?

El brasileño intentará llevar su experiencia de 84 partidos en el Manchester City a un nivel superior en el club londinense. Si se activan los bonus, el valor total llegará a 85 millones de libras.

Así, el capítulo de Savinho en el City se cierra. Comienza su nuevo desafío en el Tottenham, y su valía se decidirá sobre el campo. Savino uchun sarflangan 75 million funt o‘zini oqlaydimi?

Braziliyalik futbolchi «Manchester Siti»dagi 84 uchrashuvlik tajribasini London klubida yanada yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qiladi. Agar bonuslar ham ishga tushsa, bu transferning qiymati 85 million funtga yetadi.

Shu tariqa, Savinoning «Siti»dagi sahifasi yopildi. Endi uning «Tottenxem»dagi yangi sinovi boshlanmoqda — va 85 million funtlik kelishuvga arzish-arzimasligi maydonda hal bo‘ladi.