Del Manchester City al Tottenham: ¡85 millones de libras por Savinho!

·39·Deportes
Del Manchester City al Tottenham: ¡85 millones de libras por Savinho!

Un nuevo traspaso de gran impacto ha sacudido el fútbol inglés. El extremo del Manchester City, Savinho, continuará su carrera en el club londinense Tottenham.

El valor total del traspaso, incluyendo bonus, podría alcanzar los 85 millones de libras. Pero lo más llamativo de este acuerdo es que Savinho abandona el Manchester City tras solo dos temporadas.

1. ¿Cuánto se pagó por Savinho?

Según los informes, el Tottenham pagará por el jugador brasileño 75 millones de libras. El contrato también contempla

bonus de hasta 10 millones de libras. Tipo de pago

Cantidad

Precio base del traspaso

75 M£

Bonus

10 M£

Valor total potencial

85 M£

De este modo, el acuerdo podría ascender a 85 millones de libras si se cumplen las condiciones adicionales.

2. ¿Cómo fue el rendimiento de Savinho en el Manchester City?

Savinho defendía los colores del Manchester City desde el verano de 2024. Disputó un total de 84 partidos

con los «Citizens». En estos encuentros, el extremo brasileño:

marcó 7 goles; dio 13 asistencias; participó en 20 acciones de gol en total.

  • En su breve paso por el Manchester City, Savinho registró 20 contribuciones ofensivas en 84 partidos.

  • 3. ¿Por qué este traspaso es el centro de atención?

  • El fichaje de Savinho por el Tottenham no es un movimiento ordinario en la Premier League. Un acuerdo tan costoso entre dos grandes clubes de la misma liga podría afectar el equilibrio de fuerzas en la nueva temporada.

El Tottenham refuerza su ataque con una inversión importante. Se espera que Savinho asuma más responsabilidad y un rol clave en su nuevo equipo.

4. ¿Qué retos le esperan ahora a Savinho?

Tras competir en un entorno de alta exigencia en el Manchester City, se le abre una nueva oportunidad en el Tottenham.

La gran pregunta ahora es:

¿se justificarán los 75 millones de libras invertidos en Savinho?

El brasileño intentará llevar su experiencia de 84 partidos en el Manchester City a un nivel superior en el club londinense. Si se activan los bonus, el valor total llegará a 85 millones de libras.

Así, el capítulo de Savinho en el City se cierra. Comienza su nuevo desafío en el Tottenham, y su valía se decidirá sobre el campo. Savino uchun sarflangan 75 million funt o‘zini oqlaydimi?

Braziliyalik futbolchi «Manchester Siti»dagi 84 uchrashuvlik tajribasini London klubida yanada yuqori bosqichga olib chiqishga harakat qiladi. Agar bonuslar ham ishga tushsa, bu transferning qiymati 85 million funtga yetadi.

Shu tariqa, Savinoning «Siti»dagi sahifasi yopildi. Endi uning «Tottenxem»dagi yangi sinovi boshlanmoqda — va 85 million funtlik kelishuvga arzish-arzimasligi maydonda hal bo‘ladi.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Savio ya está en Londres: De Zerbi habla sobre su fichaje por el Tottenham!¡Savio ya está en Londres: De Zerbi habla sobre su fichaje por el Tottenham!Hoy, 20:32Se conocen los principales favoritos al Balón de Oro 2026Se conocen los principales favoritos al Balón de Oro 2026Hoy, 20:29Acuerdo con el City: Romano revela la decisión de la estrella del ChelseaAcuerdo con el City: Romano revela la decisión de la estrella del ChelseaHoy, 20:25¿Cómo se prepara la selección nacional de boxeo de Uzbekistán para el viaje a Japón?¿Cómo se prepara la selección nacional de boxeo de Uzbekistán para el viaje a Japón?Hoy, 20:17Lamine Yamal ha comenzado a vivir con su noviaLamine Yamal ha comenzado a vivir con su noviaHoy, 19:32El Manchester City entra en acción: ¿qué está pasando con el traspaso de Gakpo?El Manchester City entra en acción: ¿qué está pasando con el traspaso de Gakpo?Hoy, 19:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane
Cristiano Ronaldo, una advertencia para Harry Kane