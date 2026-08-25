El Milan contacta al Manchester City por el traspaso de Jack Grealish

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El Milan contacta al Manchester City por el traspaso de Jack Grealish

A medida que se acercan los últimos días del mercado de fichajes de verano, los grandes clubes europeos continúan sus esfuerzos para reforzar sus plantillas. Según Goal.com, el club italiano Milan está interesado en los servicios del centrocampista del Manchester City, Jack Grealish, y planea enviar una oferta de 15 millones de euros al equipo inglés. El destino del jugador, nacido en 1995, se está convirtiendo en el tema más candente del mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com.

Anteriormente, se supo que el Everton, donde el jugador estuvo cedido, ha descartado por completo su traspaso. Al comienzo de la temporada pasada, Grealish tuvo un desempeño brillante con el equipo de Liverpool, anotando 2 goles y dando 6 asistencias en sus primeros 22 partidos. Incluso ganó el premio al jugador del mes en la Premier League. Sin embargo, tras una grave lesión en la pierna al final de la temporada, su comportamiento fuera del campo provocó las críticas del entrenador David Moyes.

Precio de transferencia y situación contractual

El hecho de que el contrato actual del jugador con el Manchester City finalice el próximo año influye significativamente en su precio de traspaso. Aunque el valor del jugador ha caído drásticamente en las últimas semanas, el Milan planea adquirirlo por una suma inferior a los 10 millones de libras esterlinas. Asimismo, el equipo de Liverpool no muestra plena confianza en el fichaje del centrocampista de 30 años y se está alejando gradualmente de esta idea.

El entrenador del gigante italiano, Rúben Amorim, desea incorporar a un centrocampista ofensivo capaz de jugar en la banda izquierda antes de que cierre el mercado. Este traspaso también podría estar relacionado con la posible salida de Rafael Leão. Por ahora, el Milan continúa las negociaciones para reducir el precio solicitado al rango de 10-15 millones de euros.

Cuál será el futuro de Jack Grealish

Desde el inicio de la presente temporada, Jack Grealish ha participado en todos los partidos oficiales del Manchester City. En particular, entró como suplente y jugó 14 minutos en el partido del domingo contra el Bournemouth, que terminó con un marcador de 2-1. A pesar de esto, sigue siendo incierto si permanecerá en el club para seguir compitiendo bajo las órdenes del entrenador Enzo Maresca o si se dirigirá a la Serie A.

La elección de equipo del jugador inglés en los últimos minutos del mercado genera gran interés. Por ahora, todas las partes intentan llegar a una decisión final sobre el precio y las condiciones del contrato. Un traspaso a la liga italiana podría convertirse en una etapa nueva e importante en la carrera de Grealish.

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