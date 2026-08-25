El Milan contacta al Manchester City por el traspaso de Jack Grealish

A pocos días del cierre del mercado de fichajes europeo, el club italiano Milan ha mostrado interés en el centrocampista del Manchester City, Jack Grealish, con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Según informa GOAL.com, el gigante italiano está considerando presentar una oferta de aproximadamente 15 millones de euros por el jugador inglés. Así lo informa Goal.com. informa.

El mediapunta nacido en 1995, que pasó la temporada pasada cedido en el Everton, estaba destinado a continuar su carrera en el Liverpool. A pesar de que el entrenador de los «Toffees», David Moyes, quería retener al jugador, las partes no lograron llegar a un acuerdo completo. Como resultado, el Everton desistió del fichaje.

Caída del valor de mercado e interés de los clubes

Aunque el valor de mercado del jugador ha caído significativamente en las últimas semanas, los pretendientes iniciales han comenzado a perder interés. En particular, el Liverpool también ha descartado la idea de fichar definitivamente al jugador de 30 años. En este contexto, el Milan intenta aprovechar la situación.

Sin embargo, las condiciones financieras siguen siendo cruciales para el club italiano. La directiva del Milan desea que el precio solicitado por el Manchester City sea inferior a 10 millones de libras esterlinas para concretar el traspaso. De lo contrario, el acuerdo podría no realizarse.

Los planes de Rúben Amorim y cambios en la plantilla

El entrenador del Milan, Rúben Amorim, ha establecido como prioridad reforzar la posición de extremo izquierdo antes de que cierre el mercado. El técnico busca especialmente aumentar la competencia en esa zona y potenciar el juego del equipo.

Asimismo, la realización de este fichaje podría depender del futuro de una de las estrellas del equipo, Rafael Leão. Si el extremo portugués abandona el club, se espera que la directiva del Milan destine fondos más importantes para el traspaso de Jack Grealish. Por ahora, las negociaciones entre las partes continúan.