Se han iniciado nuevas acciones en el ámbito internacional para detener el conflicto militar en Ucrania por la vía diplomática. Gran Bretañay su influyente The Times informan que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que, en cooperación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump y los países europeos, se está desarrollando una nueva variante de plan de paz para poner fin a la guerra.

Kiev afirma que, a pesar de las firmes declaraciones de Moscú sobre la continuación de las acciones militares, el trabajo en este documento estratégico no se ha detenido.

¿Qué contempla el nuevo plan de paz?

Las condiciones principales del documento en desarrollo buscan reducir la tensión en el frente:

Alto al fuego: Cese total y simultáneo de ataques con todo tipo de armas;

Retirada de tropas: Alejar a las unidades armadas rusas y ucranianas de la línea de contacto actual a una distancia determinada;

Zona de amortiguamiento: Creación de una zona de seguridad especial entre ambas partes para prevenir enfrentamientos militares directos.

Volodímir Zelenski destacó que el documento aún no es definitivo y que se esperan nuevas propuestas de Washington:

«Sabemos que hay otras ideas por parte de Estados Unidos. Están esperando el momento oportuno para presentar sus propuestas. Estamos esperando estas iniciativas», dijo el líder ucraniano.

Misión del Vaticano y reunión en Moscú

Los esfuerzos diplomáticos se han intensificado no solo en Kiev y Washington, sino también por parte del Vaticano:

Visita diplomática: El diplomático especial del Vaticano Paul Richard Gallagher visitó Rusia;

Negociaciones con Lavrov: Está prevista una reunión oficial entre el enviado del Vaticano y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el 26 de agosto. Se espera que en ella se presente a las partes un nuevo paquete de propuestas para alcanzar la paz.

No obstante, The Times recuerda que Moscú ha rechazado anteriormente en varias ocasiones iniciativas similares presentadas por Occidente y Kiev.