Se ha pronosticado que la salida de Erling Haaland del Manchester City en el futuro es una situación inevitable. El futuro del delantero noruego, que sigue rompiendo récords en el gigante de la Premier League, es objeto de intensos debates en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el contrato actual entre el Manchester City y Erling Haaland está vigente hasta 2034. El club logró proteger a uno de sus jugadores más valiosos con un acuerdo a largo plazo, ya que el delantero fue fundamental para conseguir el triplete bajo la dirección de Pep Guardiola.

Actualmente con 26 años, el goleador ha disputado 200 partidos en todas las competiciones con el Manchester City, logrando marcar 162 goles. A pesar de ello, no hay indicios de que tenga intención de abandonar el equipo en el corto plazo.

El interés de los gigantes españoles

Sin embargo, los rumores de traspaso en torno al club de Mánchester no cesan. En particular, el interés proveniente de España no se detiene. Mientras el Barcelona busca un nuevo delantero, el Real Madrid , bajo la presidencia de Florentino Pérez, siempre persigue a jugadores estrella.

El Camp Nou o el estadio Santiago Bernabéu podrían convertirse en el próximo destino de Erling Haaland. No obstante, aún se desconoce cuándo podría materializarse este traspaso.

La opinión de Gareth Barry

El exjugador del Manchester City, Gareth Barry, expresó su opinión al respecto en una entrevista con Goal.com en asociación con BetVictor Online Casino. Según él, es un proceso natural que el delantero noruego termine dejando el equipo en algún momento.

«El vínculo de Haaland con el club es enorme y eso es lo que lo mantiene aquí por ahora. Él no genera conflictos en el equipo como otros jugadores», afirma Barry. Al mismo tiempo, se destacó que si el dominio del club disminuye un poco y los trofeos dejan de llegar, esto intensificaría los rumores de traspaso.

Teniendo en cuenta que la carrera de un futbolista es corta, es natural que desee nuevos retos. Se espera que la competitividad del Manchester City en Europa y en la Premier League en los próximos dos años sea decisiva. Como dato, el club no ha podido ganar el título de la liga inglesa en los últimos dos años, ya que el Liverpool y el Arsenal han recuperado su dominio en el campeonato nacional.