La mañana del 25 de agosto, un evento extraordinario atrajo la atención de los círculos diplomáticos y militares internacionales en el Aeropuerto Internacional de Vnúkovo en Moscú. Un inmenso Boeing C-17 Globemaster III avión de transporte militar perteneciente a la Fuerza Aérea de los EE. UU. aterrizó en la capital rusa.

Según los datos del servicio de monitoreo aéreo Flightradar24, esta aeronave militar estadounidense con número de vuelo RCH4555 había estado en Riga, la capital de Letonia, antes de llegar a Moscú, donde, según estimaciones de expertos, repostó combustible antes del vuelo.

¿Preparativos para una reunión entre Putin y Trump?

El experto militar ruso y mayor general de aviación Vladimir Popov «Gazeta.Ru» presentó importantes hipótesis analíticas sobre las razones de este vuelo inesperado en una entrevista con la publicación:

Visita de una delegación especial: Según Popov, el avión militar estadounidense podría haber traído a Moscú a un grupo de negociadores especiales que preparan una posible cumbre de alto nivel entre los jefes de Estado Vladimir Putin y Donald Trump ;

Diplomáticos y militares: Es muy probable que a bordo del avión hayan llegado representantes del cuerpo diplomático o del departamento militar con autoridad para resolver directamente cuestiones problemáticas.

«Si quieres resolver un problema serio y complejo, no levantas el teléfono, sino que envías representantes que serán recibidos y con quienes podrás hablar cara a cara», destacó el mayor general.

Negociaciones secretas sobre Ucrania

El experto señaló que actualmente se están llevando a cabo diálogos activos entre bastidores para resolver el conflicto de Ucrania y acordar posibles condiciones de paz futuras.

El vuelo directo del avión militar estadounidense a Moscú podría ser una señal de que se está preparando el terreno inicial para diálogos de alto nivel entre Washington y Moscú y que los temas político-militares más urgentes de la agenda se están discutiendo en persona.