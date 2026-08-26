¡Un simple hilo junto a su puerta podría convertirle en objetivo de los ladrones!

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¡Un simple hilo junto a su puerta podría convertirle en objetivo de los ladrones!

En las redes sociales circulan advertencias sobre ladrones que dejan un hilo fino junto a la puerta para determinar si hay alguien en casa. Se dice que si el hilo permanece en su lugar durante varios días, podría indicar que los propietarios están fuera por un tiempo prolongado.

Según las advertencias que circulan, los delincuentes pueden dejar un hilo casi imperceptible alrededor de la puerta.

Si el propietario:

nota el hilo y lo retira;

abre y cierra la puerta con frecuencia;

si su posición cambia, se puede deducir que hay alguien en la vivienda.

Por el contrario, si el hilo permanece intacto durante varios días, se sugiere que la casa podría estar vacía. Es importante recordar que esta información es, por ahora, una advertencia difundida en redes sociales. Aun así, notar señales extrañas o sospechosas y contactar a las autoridades si es necesario es una medida de precaución importante.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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