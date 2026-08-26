En el Reino Unido, un nieto salda la deuda de 116 años de su abuelo

En el Reino Unido, dos libros tomados de una biblioteca hace más de un siglo fueron, 116 años después,, devueltos a su lugar. Este hecho inusual está relacionado con el largo viaje de los libros y la notable historia de una familia.

Según las bibliotecas de Conwy, O'Sullivan visitó recientemente la biblioteca de Llanrwst para entregar dos libros. Resultó que estos libros fueron tomados por su abuelo, Walter Griffith Owen en 1910 de la entonces biblioteca pública y sala de lectura de Llanrwst.

Para el personal de la biblioteca, la devolución de los libros no fue un hecho común, sino un evento memorable. Consideraron sostener nuevamente los libros de 116 años y conocer la extraordinaria historia de la familia a través de ellos como un honor especial.

Se sabe que Walter Griffith Owen sirvió en ambas guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo destinado en la región de Conwy.

La devolución de los libros después de tantos años despertó un gran interés en las redes sociales. Muchos usuarios elogiaron a O'Sullivan por llevar los libros heredados de su abuelo a la biblioteca.

Especialmente, su honestidad y respeto por preservar el legado familiar fueron bien recibidos por los usuarios de las redes sociales. Así, dos simples libros tomados en 1910 regresaron a su destino después de 116 años de historia.