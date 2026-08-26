Quinto ataque: ¿Cómo está desmantelando Ucrania la infraestructura petrolera del sur de Rusia?

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Quinto ataque: ¿Cómo está desmantelando Ucrania la infraestructura petrolera del sur de Rusia?

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una serie de potentes ataques con drones contra la infraestructura estratégica de refinado de petróleo en las regiones del sur de Rusia. Los principales objetivos del ataque fueron Afip así como en la región de Rostov, Novoshakhtinsk las refinerías de petróleo fueron identificadas.

Estos ataques provocaron incendios en grandes instalaciones industriales, detuvieron las operaciones de las empresas y se informó de víctimas mortales y heridos entre la población civil.

Refinería de Afip: quinto ataque en 2026 y víctimas

La gran refinería de petróleo en el distrito de Seversky, en el krai de Krasnodar, volvió a ser blanco de drones:

  • Historia de ataques sucesivos: Según los grupos de monitoreo ucranianos «Exilenova+», «Supernova» y la publicación «Astra», la refinería de Afip ha sufrido desde principios de 2026 su quinto ataque (anteriormente se produjeron ataques el 21 de enero, 14 de marzo, 11 de junio y 14 de julio);

  • Daños y víctimas: Según el gobernador regional Veniamin Kondratiev, restos de drones derribados cayeron en la estación de tren de Afipskaya. Se inició un fuerte incendio en el territorio de la refinería. Como resultado del incidente, 2 personas murierony otras 2 resultaron gravemente heridas;

  • Destrucción en la zona poblada: En la localidad de Afipsky, al menos 10 viviendas privadas sufrieron daños graves.

La refinería de Novoshakhtinsk suspende sus actividades

La escala del ataque en la región de Rostov fue aún mayor:

  • Ataque de 30 drones: Según el gobernador regional Yuri Slyusar, la región fue atacada con aproximadamente 30 drones. Se registraron explosiones en las ciudades de Gukovo, Kamensk-Shakhtinsky, Novoshakhtinsk y los distritos circundantes;

  • Cierre de la planta: Como resultado de los ataques, los equipos de la refinería de Novoshakhtinsk resultaron dañados y, debido a los graves daños, la empresa se vio obligada a detener completamente sus operaciones;

  • Incendios forestales y de campo: Debido a la caída de drones, se produjeron incendios a gran escala en 4,5 hectáreas de bosque en el distrito de Kamensk y en pastizales secos en el distrito de Krasnosulinsky;

  • Declaración del Ministerio de Defensa de Rusia: El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que durante la noche, un total de 148 objetivos aéreos fueron destruidos sobre las regiones rusas, la Crimea anexionada y las aguas de los mares Negro y de Azov.

Incendio también en el proyecto de Sinopec y SIBUR en el Lejano Oriente

En el contexto de las explosiones en el sur de Rusia, ocurrió una emergencia en el Lejano Oriente, en la región de Amur, en el gigantesco complejo químico de gas de Amur. Según «Astra», esta planta gigante, construida por las empresas rusas «SIBUR» y chinas «Sinopec», y que se espera que se convierta en el mayor productor de polímeros del mundo, tuvo que detener urgentemente los equipos en proceso de ajuste para garantizar la seguridad.

«Astra» xabariga ko‘ra, Rossiyaning «SIBUR» hamda Xitoyning «Sinopec» kompaniyalari tomonidan bunyod etilayotgan va kelajakda dunyoning eng yirik polimer ishlab chiqaruvchisiga aylanishi kutilayotgan ushbu gigant zavodda xavfsizlikni ta’minlash maqsadida sozlash jarayonidagi uskunalar zudlik bilan to‘xtatilgan.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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