Un hombre que creía en el número 7 se convirtió en millonario al instante

Un hombre que vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, quien durante años consideró como su número de la suerte el número 7 ganó un gran premio en la lotería. Gracias a un boleto de rasca y gana que compró por solo 10 dólares, obtuvo el premio mayor de un millón de dólares.

Tomas Munoz, residente de la ciudad de Biscoe, dijo que compró el boleto de rasca y gana « Triple Red 777 Jackpot » en una tienda local precisamente por su fe en el número 7. Este número tiene un significado especial en su vida y siempre lo ha considerado su número favorito y de la suerte.

Munoz señaló que este número también está relacionado con su fecha de nacimiento. Debido a que nació el día 7 de 1977, desarrolló una relación especial con el número 7.

Poco después de comprar el boleto, lo rascó de inmediato. Al ver el resultado, le costó creer lo que veía: el boleto le había traído el premio mayor de un millón de dólares.

Munoz recordó aquellos momentos con gran emoción, diciendo que su número de la suerte realmente le había traído una gran felicidad. Según sus palabras, en el momento en que se dio cuenta del premio, una alegría inmensa lo invadió y sintió una gran emoción.

De esta manera, el número 7 , que durante años fue el símbolo de suerte para Munoz, esta vez también cumplió su promesa y lo convirtió en millonario al instante.