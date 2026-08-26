El océano se ha calentado a niveles sin precedentes: los científicos están preocupados

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El océano se ha calentado a niveles sin precedentes: los científicos están preocupados

Se ha registrado la temperatura más alta en el océano mundial desde que comenzaron las observaciones. Los científicos han anunciado que la temperatura de la superficie del agua ha alcanzado un nuevo récord histórico. Bloomberg informó sobre esto.

Según los datos del programa europeo de monitoreo continuo de la Tierra «Copernicus», que ha estado siguiendo estos indicadores desde 1979, el 22 de agosto de este año, la temperatura media global de la superficie del océano alcanzó los 21,1 grados .

De esta manera, se superó el récord anterior. Hasta ahora, la cifra más alta era de 21,09 grados , registrado en marzo de 2024. El nuevo resultado muestra que los cambios en la temperatura de los océanos se están volviendo cada vez más graves.

Según los investigadores, varios factores que actúan simultáneamente han causado esta temperatura tan alta. En particular, el fenómeno de El Niño y el proceso de calentamiento resultante de décadas de actividad humana se han combinado, provocando un aumento récord en la temperatura del océano.

Los expertos de «Copernicus» destacan que el registro de una temperatura récord en agosto es especialmente preocupante. Esto se debe a que, por lo general, los picos de temperatura global del océano se observaban en marzo y abril en el hemisferio sur. Por ello, registrar este resultado en agosto se considera una señal de alerta grave para los científicos.

El aumento de la temperatura de los océanos puede afectar no solo a los ecosistemas marinos, sino también a los procesos climáticos de todo el planeta. El calentamiento del agua contribuye al aumento del nivel del mar y eleva la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

Los expertos señalan que un océano más cálido transfiere más calor y humedad a la atmósfera. Esto puede provocar una intensificación de tormentas, calores anómalos y otros fenómenos meteorológicos extremos en las zonas terrestres.

Además, la alta temperatura del océano plantea otro problema importante: los océanos más cálidos absorben menos dióxido de carbono. Como resultado, la cantidad de este gas de efecto invernadero en la atmósfera podría aumentar, intensificando aún más el cambio climático.

Por esta razón, los científicos enfatizan la necesidad de monitorear constantemente los cambios de temperatura en los océanos y estudiar profundamente su impacto en el clima global.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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