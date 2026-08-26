Aziz Ganiev deja su club en los EAU: ¿a dónde se dirige el miembro de la selección nacional?

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Aziz Ganiev deja su club en los EAU: ¿a dónde se dirige el miembro de la selección nacional?

El centrocampista de 28 años de la selección nacional de Uzbekistán Aziz Ganiev se despidió del club emiratí Al Bataeh. El servicio de prensa del club anunció que la colaboración entre ambas partes ha finalizado oficialmente.

El contrato del legionario uzbeko, que defendía los colores de Al Bataeh desde el verano de 2024, estaba originalmente previsto hasta el verano de 2027. Sin embargo, por mutuo acuerdo, el contrato se rescindió antes de tiempo y el jugador obtuvo el estatus de agente libre.

Trayectoria y etapa en Al Bataeh

Aziz Ganiev es uno de los pocos centrocampistas uzbekos con gran experiencia en la UAE Pro League:

  • Experiencia en el campeonato de los EAU: Incluso antes de Al Bataeh, el mediocentro llamó la atención de los aficionados locales por su combatividad en el centro del campo y sus potentes disparos durante su paso por la liga emiratí;

  • Carrera en Al Bataeh: Desde 2024, participó en partidos importantes y se consolidó como uno de los miembros destacados del equipo titular.

¿Cuál será el próximo destino de Ganiev?

El hecho de que el centrocampista de 28 años sea agente libre ha despertado el interés de varios clubes en el mercado de fichajes:

  • Ofertas de clubes de los EAU: Según informes de medios locales, varios equipos del campeonato de los EAU tienen la intención de fichar a Ganiev y están listos para iniciar las primeras negociaciones;

  • Otras opciones: Su estatus de agente libre le permite evaluar libremente las ofertas no solo de Oriente Medio, sino también de otras ligas asiáticas de primer nivel.

Aunque el nuevo equipo de Aziz Ganiev aún no se ha anunciado oficialmente, se espera que su próximo club se conozca en los próximos días.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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