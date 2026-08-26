Xiaomi presenta el smartphone Redmi 17C 5G con batería de 6000 mAh

·25·Tecnología
Xiaomi presenta el smartphone Redmi 17C 5G con batería de 6000 mAh

La marca Xiaomi amplía su línea de dispositivos populares presentando oficialmente el Redmi 17C 5G, un nuevo smartphone de gama de entrada compatible con redes 5G. Según Ixbt.com, este dispositivo está diseñado para ofrecer a los compradores tecnologías modernas y una autonomía duradera a un precio asequible, con la versión básica valorada en unos 220 dólares en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y rendimiento

El nuevo smartphone funciona con el procesador MediaTek Dimensity 6300. El dispositivo está equipado con 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno en formato UFS 2.2. En cuanto al software, la interfaz HyperOS 3 basada en Android 16 ofrece a los usuarios funciones modernas.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su gran pantalla. El Redmi 17C 5G cuenta con una pantalla IPS de 6,9 pulgadas que ofrece calidad de imagen HD+. Ixbt.com destaca que la tasa de refresco de la pantalla alcanza los 120 Hz y su brillo máximo es de 810 nit.

Cámara y autonomía robusta

En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone está equipado con una cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 8 MP. Esto proporciona capacidades suficientes para las tareas diarias y la creación de fotos de calidad. Las capacidades ópticas del dispositivo están orientadas a satisfacer plenamente las demandas de los usuarios de la categoría económica.

El potencial energético del dispositivo también es alto. El smartphone está equipado con una enorme batería de 6000 mAh, que admite tecnología de carga por cable de 33 W. Tal capacidad de batería permite a los usuarios utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin necesidad de cargarlo.

Comodidades adicionales y política de precios

Cabe destacar que el modelo cuenta con protección IP64 en el chasis, lo que lo protege contra el polvo y las salpicaduras de agua. Además, los fabricantes han conservado el conector jack de 3.5 mm para auriculares y una ranura dedicada para tarjetas de memoria microSD.

Actualmente, el nuevo smartphone se ha lanzado en el mercado de Singapur, donde tiene un precio de 279 dólares de Singapur, aproximadamente 220 dólares estadounidenses. Esta política de precios convierte a este dispositivo en uno de los smartphones 5G más competitivos del mercado.

XiaomiRedmiSmartphoneTecnologíaGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El procesador Xiaomi Xring O3 muestra un alto rendimiento en las pruebas de GeekbenchEl procesador Xiaomi Xring O3 muestra un alto rendimiento en las pruebas de GeekbenchHoy, 10:20HP presenta el OmniBook 3, un portátil asequible con una autonomía excepcionalHP presenta el OmniBook 3, un portátil asequible con una autonomía excepcionalHoy, 04:29Presentación del Garmin Fenix 9 Pro: un reloj insignia con hasta 291 días de autonomíaPresentación del Garmin Fenix 9 Pro: un reloj insignia con hasta 291 días de autonomíaHoy, 04:00Se revelan los renders del Samsung Galaxy S27 UltraSe revelan los renders del Samsung Galaxy S27 UltraHoy, 00:23Apple abandona su plan de modificar la función Hide My EmailApple abandona su plan de modificar la función Hide My EmailAyer, 19:57Apple presenta los nuevos Mac mini con chips M6 y M5 ProApple presenta los nuevos Mac mini con chips M6 y M5 ProAyer, 19:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo
Kawasaki prepara la producción en serie de su robot cuadrúpedo Corleo