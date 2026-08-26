Xiaomi presenta el smartphone Redmi 17C 5G con batería de 6000 mAh

La marca Xiaomi amplía su línea de dispositivos populares presentando oficialmente el Redmi 17C 5G, un nuevo smartphone de gama de entrada compatible con redes 5G. Según Ixbt.com, este dispositivo está diseñado para ofrecer a los compradores tecnologías modernas y una autonomía duradera a un precio asequible, con la versión básica valorada en unos 220 dólares en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y rendimiento

El nuevo smartphone funciona con el procesador MediaTek Dimensity 6300. El dispositivo está equipado con 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno en formato UFS 2.2. En cuanto al software, la interfaz HyperOS 3 basada en Android 16 ofrece a los usuarios funciones modernas.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su gran pantalla. El Redmi 17C 5G cuenta con una pantalla IPS de 6,9 pulgadas que ofrece calidad de imagen HD+. Ixbt.com destaca que la tasa de refresco de la pantalla alcanza los 120 Hz y su brillo máximo es de 810 nit.

Cámara y autonomía robusta

En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone está equipado con una cámara principal de 50 MP y una cámara frontal de 8 MP. Esto proporciona capacidades suficientes para las tareas diarias y la creación de fotos de calidad. Las capacidades ópticas del dispositivo están orientadas a satisfacer plenamente las demandas de los usuarios de la categoría económica.

El potencial energético del dispositivo también es alto. El smartphone está equipado con una enorme batería de 6000 mAh, que admite tecnología de carga por cable de 33 W. Tal capacidad de batería permite a los usuarios utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin necesidad de cargarlo.

Comodidades adicionales y política de precios

Cabe destacar que el modelo cuenta con protección IP64 en el chasis, lo que lo protege contra el polvo y las salpicaduras de agua. Además, los fabricantes han conservado el conector jack de 3.5 mm para auriculares y una ranura dedicada para tarjetas de memoria microSD.

Actualmente, el nuevo smartphone se ha lanzado en el mercado de Singapur, donde tiene un precio de 279 dólares de Singapur, aproximadamente 220 dólares estadounidenses. Esta política de precios convierte a este dispositivo en uno de los smartphones 5G más competitivos del mercado.