El procesador Xiaomi Xring O3 muestra un alto rendimiento en las pruebas de Geekbench

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El procesador Xiaomi Xring O3 muestra un alto rendimiento en las pruebas de Geekbench

El nuevo procesador insignia recientemente presentado por Xiaomi, el Xiaomi Xring O3, ha demostrado su alto rendimiento en las primeras pruebas independientes. Según ixbt.com, este chip insignia demuestra ser capaz de superar a los competidores más fuertes del mercado de dispositivos móviles. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Los expertos de la publicación china Xiaobai’s Tech Reviews probaron el nuevo procesador en un dispositivo de referencia dedicado. Se reveló que el Xring O3, anunciado el 24 de agosto de este año, logró obtener 3854 puntos en modo de un solo núcleo en el benchmark Geekbench.

Rendimiento y potencia multinúcleo

Esta cifra se evalúa al nivel de chipsets líderes como el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el Apple A19 Pro. Si se compara con el modelo de la generación anterior Xring O1, el rendimiento de un solo núcleo ha aumentado aproximadamente un 25 %.

Sin embargo, el resultado más sorprendente se registró en la prueba multinúcleo. El nuevo procesador con una arquitectura de 10 núcleos alcanzó los 15 086 puntos en esta etapa. A modo de comparación, los dispositivos actuales con Snapdragon 8 Elite Gen 5 no superaban los 12 000 puntos.

Proceso tecnológico y perspectivas

Como resultado, el rendimiento multinúcleo del modelo Xring O3 resultó ser casi un 55 % superior al del Xring O1 del año pasado. Además, los ingenieros de Xiaomi han informado que la eficiencia energética también ha mejorado significativamente.

También se observó un crecimiento serio en la prueba 3DMark Steel Nomad Light, que evalúa las capacidades gráficas. Según esta, el crecimiento del nuevo chip supera el 40 % en comparación con las plataformas insignia actuales y más del 90 % respecto a la generación anterior.

Curiosamente, este procesador se fabrica basándose en el proceso tecnológico N3P de 3 nm de TSMC, a diferencia de las futuras soluciones de 2 nm de Qualcomm, Apple y MediaTek.

Si estos resultados preliminares se confirman en los dispositivos de producción en serie, Xiaomi contará con un procesador muy competitivo y potente. Según los informes, el chip Xring O3 está planeado para ser utilizado en los futuros Xiaomi 18 Fold y Pad 9 Pro Max.

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Abror Shuhratov
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