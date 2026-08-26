En Uganda, se audita el gasto de fondos públicos y se detectan varias irregularidades (video)

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En Uganda, se audita el gasto de fondos públicos y se detectan varias irregularidades (video)

En Uganda, durante un proceso de auditoría sobre el uso objetivo y eficiente de los fondos públicos, se detectaron varias irregularidades relacionadas con la construcción de carreteras. Así lo informó el Ministerio de Gobierno Local de Uganda.

Representantes del gobierno local informaron que existe una discrepancia entre las obras documentadas y las realmente ejecutadas. Se señaló que algunos tramos de carretera no se construyeron de acuerdo con el plan aprobado.

En un video difundido en redes sociales se muestra una pequeña estructura vial y tuberías de drenaje. Aunque en Internet se difundió como un «puente de 350 mil dólares», según datos de verificación de hechos, esta interpretación es incorrecta. Los cerca de 350 mil dólares no se asignaron a un solo puente, sino a obras en varios tramos de carretera.

Durante la auditoría, se compararon los trabajos realizados, los fondos gastados y los documentos oficiales. Se solicitó a los funcionarios responsables explicaciones sobre el volumen de trabajo y los costos.

El gobierno de Uganda continúa las investigaciones para controlar el uso de los fondos públicos y esclarecer posibles casos de corrupción.

Con este clip, algunas publicaciones en inglés afirman que la ministra de Gobierno Local de Uganda, Justine Nameere, inspeccionó el lugar donde se realizan las obras.

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