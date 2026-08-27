Diálogo misterioso en Moscú: ¿Qué acuerdos alcanzaron los jefes de inteligencia de Rusia y EE. UU.?

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Diálogo misterioso en Moscú: ¿Qué acuerdos alcanzaron los jefes de inteligencia de Rusia y EE. UU.?

A pesar de las altas tensiones geopolíticas entre Rusia y Estados Unidos, los contactos directos entre los servicios especiales de ambos países continúan. El director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia Serguéi Naryshkin el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. John Ratcliffeinformó sobre su visita a Moscú y las negociaciones llevadas a cabo.

Naryshkin destacó que durante la reunión se discutieron cuestiones de seguridad integral que competen a las agencias de inteligencia de ambos países.

«Una práctica común entre estos Estados»: Detalles de las negociaciones

El jefe de inteligencia ruso declaró que no se debe dar un tono político excesivo a este encuentro y que tales diálogos son necesarios para garantizar la seguridad estratégica:

«En el marco de la visita del director de la CIA a Moscú, se examinaron en detalle una serie de cuestiones importantes que competen a los servicios de inteligencia de ambos países. Es una práctica normal y natural establecida entre las grandes potencias», señaló Serguéi Naryshkin.

Reacción del Kremlin: Un contacto que nunca se rompió, ni siquiera en los momentos más difíciles

El portavoz del presidente ruso Dmitri Peskov también opinó sobre la importancia de los diálogos cerrados entre los servicios especiales:

  • Canal de comunicación permanente: Peskov destacó que las relaciones entre los servicios especiales estadounidenses y rusos no se han detenido ni siquiera durante los períodos más críticos y difíciles de las relaciones bilaterales;

  • Factor positivo: El representante del Kremlin señaló que mantener una línea de comunicación directa es un proceso positivo y estratégicamente importante para la seguridad global, la prevención de enfrentamientos inesperados y la gestión de crisis.

Según los expertos, estas negociaciones cerradas entre Moscú y Washington sirven como una herramienta de comunicación esencial para la estabilidad internacional y la lucha contra las amenazas globales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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