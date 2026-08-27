Starlink actualiza su programa de referidos e introduce recompensas en efectivo

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Starlink actualiza su programa de referidos e introduce recompensas en efectivo

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha realizado cambios importantes en su programa de referidos para el Internet satelital Starlink. Según informa el sitio ixbt.com, ahora los usuarios pueden recibir no solo bonificaciones de conexión, sino también recompensas en efectivo transferidas directamente a su cuenta bancaria por invitar amigos al servicio. Así lo reporta Ixbt.com informa .

Bajo las reglas anteriores, las recompensas ofrecidas por la empresa se otorgaban únicamente en forma de «créditos» destinados a pagar la suscripción del mes siguiente. Ahora, los usuarios tienen la opción de elegir pagos directos en efectivo a través de su área personal. Para ello, basta con que el usuario vincule su cuenta bancaria al sistema.

Impacto del nuevo sistema en el mercado

Esta novedad podría provocar cambios drásticos en el mercado de Internet satelital, especialmente en zonas remotas y rurales. Esto se debe a que los instaladores independientes y distribuidores de Starlink ahora obtienen un incentivo financiero real por cada cliente conectado. Esto los convierte en un canal de ventas completo para SpaceX.

Por ahora, este programa actualizado que incluye recompensas en efectivo solo está activo en los Estados Unidos. En los países europeos, los meses de suscripción gratuita habían sido reemplazados anteriormente por «créditos de servicio». Según los expertos, es muy probable que en el futuro se adopte un sistema de pago directo similar en Europa.

Condiciones de participación y restricciones

Para participar en el programa, los usuarios deben cumplir con ciertos requisitos. En particular, la promoción solo es válida para suscriptores activos de Starlink que utilicen los planes Residential o Roam. Según las reglas anteriores de la empresa, el uso de referidos únicamente con fines de lucro se consideraba una violación de los términos de servicio y podía llevar al bloqueo de la cuenta.

Sin embargo, el sistema de pagos directos en efectivo introducido lleva a este programa a un nuevo nivel, convirtiéndolo en una herramienta mucho más profesional y transparente para atraer clientes. Esto contribuirá a la expansión de la red Starlink y al fortalecimiento de su posición a nivel global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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