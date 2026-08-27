Plan de cierre del cielo: la UE suministra a Ucrania sistemas SAMP/T

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Plan de cierre del cielo: la UE suministra a Ucrania sistemas SAMP/T

Francia e Italia han alcanzado un importante acuerdo militar destinado a fortalecer radicalmente el sistema de defensa aérea de Ucrania. Ambos países han acordado oficialmente suministrar a Kiev cuatro sistemas de misiles tierra-aire (SAMP/T NG) de nueva generación.

El valor total de este paquete de defensa asciende a unos 3.000 millones de euros. Así lo informó el influyente diario italiano « La Repubblica » citando a sus fuentes.

Fuente de financiación y plazos de entrega

Este gran proyecto militar será cubierto a través de los fondos financieros especiales de la Unión Europea:

  • Mecanismo Ukraine Support Loan: La financiación del acuerdo se realizará mediante los fondos del mecanismo «Ukraine Support Loan», creado especialmente por Europa para apoyar a Ucrania en 2026-2027;

  • Logística rápida: La parte italiana se ha comprometido a completar el proceso de envío del armamento acordado antes de finales de octubre de este año.

Misiles Aster 30 y licencia: la producción local comenzará en Ucrania

El paquete de ayuda militar incluye no solo el sistema en sí, sino también componentes adicionales importantes:

  • Radares y misiles interceptores: Además de los nuevos sistemas, el ejército ucraniano recibirá misiles de alta precisión Aster 30 capaces de derribar objetivos aéreos, radares modernos y todos los repuestos necesarios para los sistemas SAMP/T;

  • Producción bajo licencia en Ucrania: Los países de la Unión Europea han autorizado oficialmente al gobierno de Volodymyr Zelensky a poner en marcha la producción bajo licencia de los misiles Aster 30 directamente en territorio ucraniano. Esta decisión es un paso estratégico importante para garantizar la independencia militar a largo plazo de Kiev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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