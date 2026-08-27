Plan de cierre del cielo: la UE suministra a Ucrania sistemas SAMP/T

Francia e Italia han alcanzado un importante acuerdo militar destinado a fortalecer radicalmente el sistema de defensa aérea de Ucrania. Ambos países han acordado oficialmente suministrar a Kiev cuatro sistemas de misiles tierra-aire (SAMP/T NG) de nueva generación.

El valor total de este paquete de defensa asciende a unos 3.000 millones de euros. Así lo informó el influyente diario italiano « La Repubblica » citando a sus fuentes.

Fuente de financiación y plazos de entrega

Este gran proyecto militar será cubierto a través de los fondos financieros especiales de la Unión Europea:

Mecanismo Ukraine Support Loan: La financiación del acuerdo se realizará mediante los fondos del mecanismo «Ukraine Support Loan», creado especialmente por Europa para apoyar a Ucrania en 2026-2027;

Logística rápida: La parte italiana se ha comprometido a completar el proceso de envío del armamento acordado antes de finales de octubre de este año.

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El paquete de ayuda militar incluye no solo el sistema en sí, sino también componentes adicionales importantes: