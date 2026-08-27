Un traspaso inesperado y sensacional se ha concretado en la Premier League. El club londinense de Tottenham ha fichado oficialmente al delantero de Manchester Cityy de la selección nacional de Egipto, Omar Marmoushen calidad de cedido hasta el final de la temporada.

Este acuerdo incluye no solo una cesión simple, sino también una opción de compra para los «Spurs», marcando un paso serio para reforzar la línea de ataque del club londinense.

Cláusula de compra de 58 millones de euros y detalles del contrato

El acuerdo de transferencia incluye las siguientes condiciones financieras y legales importantes:

Opción de compra: Tottenham tiene una cláusula prioritaria para adquirir los derechos totales del jugador al finalizar la cesión por 58 millones de euros ;

Valor de mercado: El reconocido portal Transfermarkt estima actualmente el valor real en el mercado de fichajes del delantero egipcio de 27 años en 50 millones de euros.

Periodo enManchester City y estadísticas con la selección

Omar Marmoush logró jugar a un alto nivel con el gigante inglés en poco tiempo:

Resultados con los «Citizens»: El delantero se unió a Manchester Cityprocedente del club alemán Eintracht Frankfurt en enero de 2025. Con la camiseta del club mancuniano, disputó un total de 62 partidos y logró marcar 16 goles ;

En la selección de Egipto: Siendo uno de los líderes en el ámbito internacional, Marmoush ha registrado 11 goles en 55 partidos con Egipto.

Ahora, se espera que el goleador egipcio se convierta en una de las fuerzas principales del Tottenham en la Premier League y en competiciones internacionales.