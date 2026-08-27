Millones encontrados en la casa de una mendiga fallecida

Los habitantes de la ciudad de Mandya, en el estado indio de Karnataka, fueron testigos de un suceso inesperado. Tras la muerte de una anciana, en su casa se encontraron millones de rupias indias en efectivo y monedas . Este hecho causó gran asombro entre la población local.

Según informes de los medios de comunicación indios, el nombre de la mujer era Hur . Vivía en la zona de Gattalu Layout en Mandya y sobrevivió durante varios años pidiendo limosna frente a una mezquita local.

Se supo que Hur se quejaba a menudo con la gente de que sus familiares no la cuidaban lo suficiente. Por esta razón, decía que se veía obligada a pedir ayuda financiera a otros para cubrir sus gastos diarios.

Tras el fallecimiento de la mujer, se inspeccionó su casa. Fue entonces cuando, dentro de la vivienda, se descubrieron bolsas llenas de billetes y monedas . El hallazgo de tal cantidad de dinero en la casa dejó atónitos a los residentes locales.

Durante el proceso de conteo del dinero, se identificaron más de 3 millones de rupias en moneda india. Esta cantidad equivale a más de 8,7 millones de rupias pakistaníes. Sin embargo, los lugareños señalaron que el total encontrado en la casa podría oscilar entre 3 y 4 millones de rupias indias .

La noticia de que una mujer que había pedido limosna durante años frente a la mezquita tenía tanto dinero en su casa se convirtió en el principal tema de conversación en la zona.

Actualmente, surgen varias preguntas entre los habitantes. Entre ellas, cuándo y cómo acumuló Hur esta fortuna, así como la razón por la que guardaba tanto dinero en efectivo en su casa, siguen siendo un misterio.

Así, el hallazgo de una gran suma de dinero tras la muerte de una mujer que pidió ayuda financiera durante toda su vida se convirtió en un suceso inesperado para los habitantes de Mandya.