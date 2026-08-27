¿Cuál es el país más seguro para sobrevivir a una catástrofe global?

El país más propicio para la supervivencia de la humanidad en caso de una catástrofe global Australia ha sido identificado. Un estudio realizado por un grupo de investigadores internacionales analizó qué países ofrecerían mejores posibilidades de supervivencia ante crisis a gran escala como erupciones volcánicas, guerras nucleares, impactos de asteroides, pandemias globales o el colapso de infraestructuras. Los resultados se publicaron en el sitio «Global Challenges».

Los científicos clasificaron los riesgos globales en tres categorías principales. El primer riesgo es la reducción drástica de la luz solar. Esto podría ocurrir como resultado de una erupción volcánica, una guerra nuclear o la caída de un asteroide. Esto aumenta la probabilidad de enfriamiento climático, disminución de la productividad agrícola y graves problemas en el suministro de alimentos.

Otro riesgo grave evaluado es el corte prolongado del suministro eléctrico . Esto podría ser causado por una explosión nuclear, una fuerte tormenta geomagnética o un ciberataque global. Si la producción y la agricultura dependientes de la electricidad colapsan, esto podría agravar aún más la escasez de alimentos.

El estudio también analizó los riesgos biológicos globales, incluida la propagación generalizada de enfermedades altamente infecciosas. Las grandes pandemias pueden ejercer una fuerte presión sobre el sistema de salud, mientras que la reducción de la fuerza laboral puede afectar negativamente la producción y el suministro de alimentos.

Al mismo tiempo, los científicos también evaluaron el potencial de recuperación de los países tras crisis graves. Se tuvieron en cuenta factores como la estabilidad de las instituciones estatales, la prosperidad económica, la igualdad social, el nivel de desarrollo industrial y agrícola, el aislamiento geográfico, la diversificación económica y la dependencia del comercio exterior.

Según los resultados del estudio, Australia es el país más resistente ante catástrofes globales . Su relativa lejanía geográfica, su agricultura desarrollada y su fuerte potencial industrial se citan como los factores principales.

Sin embargo, esto no significa que Australia sea una zona totalmente segura. El país depende de la importación de ciertos tipos de combustibles, medicamentos y fertilizantes. Por lo tanto, si se produce una interrupción en las cadenas de suministro globales, Australia también podría enfrentar ciertas dificultades.

Los científicos también incluyeron a Nueva Zelanda, Japón, Suiza y Argentinaentre los países con un alto nivel de estabilidad. No obstante, algunos de ellos podrían enfrentar riesgos naturales como tsunamis debido a su ubicación en zonas de alta actividad sísmica y sus extensas líneas costeras.

Según los expertos, dichos países podrían desempeñar un papel crucial en caso de futuras catástrofes globales. Es muy probable que se conviertan en centros de almacenamiento de alimentos y semillas, ayuda internacional y respuesta ante situaciones de emergencia.