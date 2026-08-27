Fusil automático: un video de control en Yemen sorprende a las redes sociales

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Fusil automático: un video de control en Yemen sorprende a las redes sociales

Un video sorprendente, filmado en una zona controlada por el movimiento hutí (Ansar Allah) en Yemen, se ha vuelto viral en las redes sociales y está generando un intenso debate.

Las imágenes muestran a militares realizando controles de seguridad a los residentes locales que asisten a un evento religioso y político masivo. Lo más llamativo es que los guardias no prestan ninguna atención a los fusiles Kalashnikov colgados al hombro ni a los puñales tradicionales en sus cinturas.

¿Contra qué luchar? Cinturones explosivos y amenazas ocultas

Como se puede observar en las imágenes, el personal de seguridad cachea minuciosamente a cada hombre que ingresa al recinto:

  • Control específico: Los guardias solo buscan cinturones suicidas (cinturones de martirio) y artefactos explosivos improvisados ocultos bajo la ropa;

  • Cabeza e interior de la ropa: Los inspectores revisan cuidadosamente la nuca, los pliegues de la ropa y las axilas de las personas para asegurarse de que no porten sustancias explosivas.

Fusil y puñal: un estilo de vida cotidiano en Yemen

Lo que ha dejado atónitos a muchos observadores es que los ciudadanos que ingresan están abiertamente armados:

  • Atributo tradicional: Según la cultura yemení y la realidad forjada por los años de guerra, el fusil (AK-47), la pistola y el puñal nacional «jambiya» son parte de la vestimenta diaria y un accesorio personal indispensable para los hombres;

  • Tolerancia a las armas: Dado que para los hutíes es habitual acudir armados a eventos públicos, no confiscan las armas de fuego visibles, sino que se centran únicamente en neutralizar dispositivos ocultos que puedan representar un riesgo de explosión repentina.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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