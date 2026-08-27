Un estadounidense establece un récord al insertar miles de objetos en su barba

·2·Mundo
Un estadounidense establece un récord al insertar miles de objetos en su barba

Algunos utilizan diversos productos para cuidar su barba. El estadounidense Joel Strasser, sin embargo, utiliza su espesa barba con un propósito muy distinto: inserta miles de objetos en ella para establecer récords mundiales.

Gracias a su inmensa y poblada barba, este poseedor de récords estadounidense ha aparecido varias veces en el «Guinness World Records». Uno de sus resultados más sorprendentes fue haber insertado 3500 palillos de dientes en su barba. Este récord se registró en 2018.

Un hombre barbudo coloca pequeñas bolas de colores en su barba junto a un árbol de Navidad.

Joel no se detuvo ahí. En 2022, estableció otro récord mundial al colocar 710 adornos navideños en su barba. Para lograrlo, tuvo que actuar con gran paciencia y precisión durante varias horas.

Un hombre con coloridos adornos festivos colgados en su barba está de pie frente a un árbol de Navidad.

Entre los objetos que ha insertado en su barba se encuentran palitos, tees de golf, pajitas de papel, tenedores e incluso lápices. Por ejemplo, Strasser logró insertar simultáneamente 456 lápices en su barba.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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