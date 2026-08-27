Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?

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Clasificación histórica: ¿Cuánto dinero ganó Umarali Rahmonaliyev en Azerbaiyán?

El club azerbaiyano Sabah ha escrito una nueva página en su historia al clasificarse para la fase de liga del nuevo formato de la UEFA Champions League. La directiva del club decidió recompensar a los jugadores con un importante premio económico por este resultado histórico.

Según la información del prestigioso medio Sport24.az cada jugador que contribuyó a la clasificación del equipo en los partidos decisivos recibirá 60 000 manats (aproximadamente 35 000 dólares estadounidenses) como bono especial.

El gol decisivo del legionario uzbeko

Entre las estrellas del equipo titular que recibirán el bono completo se encuentra el centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Umarali Rahmonaliyev :

  • Una actuación brillante contra el Hapoel: El jugador uzbeko anotó un gol magnífico en el partido de vuelta de los play-offs contra el club israelí Hapoel (5-2), sellando la contundente victoria de su equipo;

  • Un reconocimiento de 35 000 dólares: Gracias a su esfuerzo en el campo y a su gol, Rahmonaliyev obtuvo el bono completo de 60 000 manats (35 000 dólares).

Pagos para los jugadores suplentes

La directiva del club no olvidó a los jugadores que estuvieron en la convocatoria pero no disputaron minutos:

  • Tasa del 50%: Los jugadores que permanecieron en el banquillo durante el partido de vuelta de los play-offs recibirán la mitad del premio total, es decir, 30 000 manats (aproximadamente 17 500 dólares estadounidenses) como recompensa.

Ahora, Umarali Rahmonaliyev y su equipo se enfrentarán a los grandes clubes del continente en la fase de liga de la Champions League.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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