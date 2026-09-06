El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, reveló los primeros detalles oficiales de las negociaciones mantenidas en el Kremlin entre Vladímir Putin y los representantes especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Según él, los negociadores de Trump prometieron utilizar las conclusiones y condiciones obtenidas en Moscú durante sus reuniones en Kiev para lograr una tregua duradera. Mientras tanto, el influyente medio «Axios» reveló que un alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU., encargado de la política de sanciones, también participó secretamente en estas conversaciones a puerta cerrada, señalando que las partes acordaron un plan de acción concreto que se anunciará en las próximas semanas.

Las señales de Putin a Kiev: la realidad del frente y las raíces del conflicto

La parte rusa expuso claramente las exigencias y evaluaciones fundamentales que deben llegar a los líderes ucranianos a través de los representantes estadounidenses:

Instrucciones para las conversaciones en Kiev: Yuri Ushakov destacó que Steve Witkoff y Jared Kushner prometieron utilizar plenamente todas las reflexiones y evaluaciones geopolíticas recibidas del líder ruso en las conversaciones oficiales en Kiev para encontrar un camino hacia una paz sólida;

Reconocimiento de la superioridad en el campo de batalla: Durante las negociaciones, se señalaron los éxitos reales y el avance de las fuerzas armadas rusas en el terreno, expresando la firme convicción de que se alcanzarán los objetivos militares y políticos fijados;

Exigencia de eliminar las causas profundas: Se enfatizó que es imposible lograr una tregua sin eliminar todas las causas iniciales («pervoprichini») de la guerra; al mismo tiempo, las partes confirmaron su disposición a trabajar juntas para encontrar soluciones político-diplomáticas;

Cuestión histórica y el tema del nazismo: Putin llamó la atención sobre el hecho de que la administración de Kiev, al ocuparse de volver a enterrar a criminales nazis, ya no oculta su verdadera naturaleza, y según Ushakov, los representantes estadounidenses «tomaron nota» oficialmente de este aspecto.

La primicia de «Axios»: el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el comercio secreto de sanciones

La prensa occidental reveló que esta misión diplomática en el Kremlin no se limitó a meras conversaciones políticas:

Participación de un funcionario de sanciones en Moscú: Según «Axios», Jin Lang, un funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. directamente responsable de la política de sanciones contra Rusia, viajó personalmente a Moscú como parte de la delegación estadounidense;

Diálogo separado con Kirill Dmitriev: Aunque Lang no estuvo presente en la reunión con Putin, mantuvo negociaciones separadas a puerta cerrada con Kirill Dmitriev, representante especial del presidente ruso para asuntos económicos y jefe del RDIF;

Posibilidad de acuerdos económicos: La presencia simultánea en Moscú de representantes del Tesoro estadounidense, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y el Departamento de Estado indica que se discutió la cuestión de levantar o suavizar las restricciones financieras y económicas impuestas a Rusia a cambio de una tregua.

«Se anunciará en las próximas semanas»: una nueva etapa en el diálogo entre Trump y Putin

La Casa Blanca tiene grandes esperanzas en esta misión y anuncia que se acercan noticias inesperadas:

Un plan que pronto será revelado: Un portavoz de la Casa Blanca indicó que las partes acordaron un plan de acción preciso para los próximos pasos, que será anunciado oficialmente al público en las próximas semanas;

Viaje a Kiev: La parte estadounidense espera que las reuniones en la capital ucraniana sean tan efectivas y fructíferas como las de Moscú;

El diálogo entre los presidentes continúa: Las negociaciones fueron consideradas oportunas y extremadamente útiles para ambas partes. Se confirmó oficialmente que los contactos personales directos entre Vladímir Putin y Donald Trump continuarán de manera coherente y que el trabajo a través de la línea Witkoff-Kushner no se detendrá.

¿Cree usted que estas negociaciones secretas de los emisarios de Trump y el Tesoro de EE. UU. obligarán a Kiev a ceder ante las exigencias de Putin? ¿Cree que el «plan concreto» prometido para las próximas semanas pondrá fin realmente al sangriento conflicto en Ucrania? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!