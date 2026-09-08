El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Husanov, quien juega para el Manchester City, disputará su primer partido fuera de casa de la nueva temporada de la UEFA Champions League contra el club portugués FC Porto. Para los «Citizens», este encuentro marca su primer regreso al Estádio do Dragão desde la final de 2021. Entonces, ¿por qué los expertos ingleses no ven al legionario uzbeko en el once inicial y qué alineación elegirá el entrenador Enzo Maresca? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: los detalles completos de la alineación probable anunciada por los expertos y los jugadores en el banquillo.

La nueva temporada bajo Enzo Maresca y el regreso del entrenador

« Manchester City » y su trayectoria en competiciones europeas, junto con las novedades en el cuerpo técnico, están en el centro de atención de los aficionados:

El regreso de Maresca a Europa: Enzo Maresca debutará en la Champions League como entrenador principal del Manchester City. Es su primera participación como técnico desde la final de 2023 contra el Inter, decidida por el gol de Rodri;

Obstáculos de temporadas recientes: En los últimos años, el camino del club inglés en este torneo terminó prematuramente en cuartos de final y octavos de final debido al Real Madrid;

Un duelo crucial fuera de casa: El partido en el estadio Dragão de Portugal se considera la primera prueba seria de la nueva temporada.

« Desde entonces, el Manchester City ha sido eliminado prematuramente del torneo más prestigioso del continente tras tres derrotas ante el Real Madrid », señalan los análisis.

Pronósticos de expertos: ¿Por qué Abdukodir Husanov no fue incluido en el once inicial?

El prestigioso cityxtra.co.uk ha publicado un nuevo informe que ha generado diversos debates en la comunidad futbolística:

Cambios en la plantilla: Abdukodir Husanov, quien ha sido titular en todos los encuentros hasta ahora, no fue incluido en la alineación probable para el partido en Portugal;

Competencia y versatilidad: Según los expertos, la recuperación física de Matheus Nunes y su versatilidad en el lateral derecho ofrecen más opciones al entrenador;

La esperanza de los aficionados: No obstante, esta es solo una alineación probable, y la decisión oficial la tomará el entrenador justo antes del partido.

El once inicial esperado del Manchester City contra el Porto

Según las conclusiones de los especialistas, la lista de los jugadores que podrían salir de inicio es la siguiente:

Portería y defensa: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol;

Centro del campo y ataque: Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki;

Línea de ataque: Antoine Semenyo, Erling Haaland, Iliman Ndiaye.

Decisión principal y detalles completos de la plantilla

La cuestión que interesa a todos es qué jugadores liderarán al equipo hoy y quiénes se quedarán en el banquillo. La decisión y conclusión más importante es que, según la alineación probable establecida por los expertos, se espera que salgan Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Cherki, Semenyo, Haaland y Ndiaye. En el banquillo se encuentran Rulli, Bettinelli, Lewis, Husanov, Reis, Aït-Nouri, Bouaddi, Kovačić, Foden, McAdoo y Allan. Los aficionados uzbekos, por su parte, confían en que Husanov será titular.

¿Crees que Abdukodir Husanov podrá demostrar su talento siendo titular contra el Porto? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia deportiva con los fans del fútbol!