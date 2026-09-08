La legendaria serie Asha de la marca Nokia regresa a la plataforma Android

HMD Global ha relanzado oficialmente la famosa marca Asha, utilizada anteriormente por Nokia para dispositivos móviles económicos. Según Ixbt.com, se ha presentado el primer dispositivo nuevo de la serie resucitada: el smartphone HMD Asha 305. Este gadget llama la atención por ser un dispositivo sencillo y asequible que funciona con Android moderno, alejándose del enfoque tradicional. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

A principios de la década de 2010, los dispositivos Nokia Asha ocupaban el mercado intermedio entre los teléfonos básicos de teclas y los smartphones más caros. HMD intenta ahora trasladar este mismo concepto a la plataforma Android moderna. Se espera que el nuevo smartphone sea especialmente interesante para los usuarios de mercados emergentes gracias a su sencillez y eficiencia.

Especificaciones técnicas y capacidades

El dispositivo cuenta con una pantalla IPS de 5 pulgadas con una resolución de 854 × 480 píxeles. El hardware del smartphone se basa en un procesador Unisoc T137. Además, el modelo cuenta con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, suficiente para las tareas cotidianas más básicas.

El modelo Asha 305 también destaca por la sencillez de sus cámaras. Tanto la cámara principal como la frontal están equipadas con sensores de 2 MP. El grosor del dispositivo es de 10,2 mm y pesa 145 gramos. Inicialmente, los compradores podrán elegir entre carcasas de color negro y verde brillante.

Autonomía y software

El smartphone está equipado con una batería de 2500 mAh y admite una carga de solo 5 W. Sin embargo, gracias a sus componentes de bajo consumo, el fabricante promete hasta 32 horas de autonomía con una sola carga.

En cuanto al software, el dispositivo funciona con Pulse OS, un sistema operativo basado en Android. Un aspecto importante es que el smartphone no incluye los servicios de Google ni Google Play Store. En su lugar, HMD ofrece su propio catálogo de aplicaciones, que incluye versiones ligeras como TikTok.

Por el momento, no se ha anunciado el precio exacto ni la fecha de lanzamiento del smartphone HMD Asha 305. Se espera que la compañía revele esta información próximamente.