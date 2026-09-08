La legendaria serie Asha de la marca Nokia regresa a la plataforma Android

·5·Tecnología
La legendaria serie Asha de la marca Nokia regresa a la plataforma Android

HMD Global ha relanzado oficialmente la famosa marca Asha, utilizada anteriormente por Nokia para dispositivos móviles económicos. Según Ixbt.com, se ha presentado el primer dispositivo nuevo de la serie resucitada: el smartphone HMD Asha 305. Este gadget llama la atención por ser un dispositivo sencillo y asequible que funciona con Android moderno, alejándose del enfoque tradicional. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

A principios de la década de 2010, los dispositivos Nokia Asha ocupaban el mercado intermedio entre los teléfonos básicos de teclas y los smartphones más caros. HMD intenta ahora trasladar este mismo concepto a la plataforma Android moderna. Se espera que el nuevo smartphone sea especialmente interesante para los usuarios de mercados emergentes gracias a su sencillez y eficiencia.

Especificaciones técnicas y capacidades

El dispositivo cuenta con una pantalla IPS de 5 pulgadas con una resolución de 854 × 480 píxeles. El hardware del smartphone se basa en un procesador Unisoc T137. Además, el modelo cuenta con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, suficiente para las tareas cotidianas más básicas.

El modelo Asha 305 también destaca por la sencillez de sus cámaras. Tanto la cámara principal como la frontal están equipadas con sensores de 2 MP. El grosor del dispositivo es de 10,2 mm y pesa 145 gramos. Inicialmente, los compradores podrán elegir entre carcasas de color negro y verde brillante.

Autonomía y software

El smartphone está equipado con una batería de 2500 mAh y admite una carga de solo 5 W. Sin embargo, gracias a sus componentes de bajo consumo, el fabricante promete hasta 32 horas de autonomía con una sola carga.

En cuanto al software, el dispositivo funciona con Pulse OS, un sistema operativo basado en Android. Un aspecto importante es que el smartphone no incluye los servicios de Google ni Google Play Store. En su lugar, HMD ofrece su propio catálogo de aplicaciones, que incluye versiones ligeras como TikTok.

Por el momento, no se ha anunciado el precio exacto ni la fecha de lanzamiento del smartphone HMD Asha 305. Se espera que la compañía revele esta información próximamente.

HMDNokiaAsha 305AndroidSmartphone
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El flagship Xiaomi 18 Fold bate récords de ventas en su primer díaEl flagship Xiaomi 18 Fold bate récords de ventas en su primer díaHoy, 12:58MediaTek Helio G99+ presentado: un nuevo chip para teléfonos económicosMediaTek Helio G99+ presentado: un nuevo chip para teléfonos económicosHoy, 10:54Samsung asigna la mitad de sus capacidades de 4 nm a los chips base HBM4Samsung asigna la mitad de sus capacidades de 4 nm a los chips base HBM4Hoy, 10:26La serie insignia Vivo X500 se presentará el 21 de septiembreLa serie insignia Vivo X500 se presentará el 21 de septiembreHoy, 09:51Revolución absoluta en Apple: quedan pocas horas para la presentación del iPhone 18 Pro y UltraRevolución absoluta en Apple: quedan pocas horas para la presentación del iPhone 18 Pro y UltraHoy, 09:29El fundador de Opendoor lanza un proyecto de IA contra la escasez de mano de obra en la construcciónEl fundador de Opendoor lanza un proyecto de IA contra la escasez de mano de obra en la construcciónHoy, 07:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8