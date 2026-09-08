¡La selección nacional de boxeo de Uzbekistán viaja a Japón con una convocatoria inesperada!

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¡La selección nacional de boxeo de Uzbekistán viaja a Japón con una convocatoria inesperada!

A pocos días del inicio de los Juegos Asiáticos, uno de los torneos más importantes del ciclo de cuatro años, la selección nacional de boxeo de Uzbekistán ha tomado una decisión drástica. Para no dejar ninguna oportunidad a sus rivales y adaptarse plenamente al clima, nuestros boxeadores han decidido realizar su última concentración decisiva directamente en Japón. Sin embargo, la ausencia de algunas estrellas esperadas por los aficionados en la lista publicada y los nuevos nombres integrados están generando intensos debates. ¿Qué táctica secreta está preparando el equipo de Tulkin Kilichev?

Un plan especial de dos etapas en Nishio

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros maestros de los guantes de cuero han comenzado un campo de entrenamiento internacional conjunto en la moderna base deportiva de Nishio, Japón:

  • 1ª etapa: Del 2 al 9 de septiembre, armonización física y táctica general;

  • 2ª etapa: Del 9 al 16 de septiembre, sesiones de sparring y control final de peso;

  • Objetivo principal: Aclimatación completa de los atletas al entorno húmedo y específico de Japón.

Cuerpo técnico y fuerza médica

«A partir de ahora, nuestros atletas continuarán la fase decisiva de su preparación bajo la dirección del cuerpo técnico, adaptándose al entorno donde se desarrollará la competición».

El equipo está siendo preparado para los combates decisivos por un gran cuerpo técnico dirigido por el entrenador principal Tulkin Kilichev que incluye a: Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy y Javlon Eshmatov. La recuperación física y la salud de los boxeadores estarán bajo la supervisión del médico Komiljon Rasulov y el fisioterapeuta extranjero Jesus Alberto.

18 luchadores rumbo a Japón

Categoría

Maestros de los guantes de cuero

Estrellas líderes y renombradas

Abdumalik Halokov, To‘rabek Habibullayev, Jahongir Zokirov

Experimentados y principales aspirantes

Dilshod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboyev, Akmaljon Isroilov

Juventud y representantes de la nueva ola

Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Do‘stmatov, Sanjarbek Vaxobov, Abdurahmon Mahmudjonov, Ilhomjon Ergashev, Shavkatjon Boltayev, Abdulloh Madaminov, Nurislom Ismoilov, Norbek Abdullayev, Halimjon Mamasoliyev, Arman Maxanov

Al finalizar esta concentración, el cuerpo técnico seleccionará la plantilla definitiva que subirá al ring de los Juegos Asiáticos.

¿Cree que con esta plantilla renovada nuestros boxeadores podrán volver a ocupar el 1er puesto en la clasificación general de los Juegos Asiáticos? ¿De qué boxeador espera una medalla de oro?

Deje su opinión en los comentarios a continuación y comparta esta convocatoria exclusiva con todos sus conocidos aficionados al boxeo uzbeko a través de Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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