Un coche teledirigido choca contra un vehículo policial (vídeo)

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Un coche teledirigido choca contra un vehículo policial (vídeo)

En Islamabad, capital de Pakistán, una demostración de un coche experimental teledirigido terminó en un incidente inesperado. El vehículo sin conductor chocó contra un coche de policía aparcado en el arcén, según informó Dawn.

El incidente ocurrió en la zona de D-Chowk de la ciudad. El coche fue desarrollado por Ehsan Zafar, un entusiasta de la tecnología de Abbottabad, y podía ser controlado de forma remota a través de Internet.

Durante la demostración, el periodista Muhammad Alija estaba sentado en el asiento del copiloto mostrando las capacidades del vehículo. En ese momento, el coche perdió el control y se dirigió hacia el vehículo policial. El periodista intentó usar el freno de mano para detenerlo, pero no pudo evitar la colisión.

Inicialmente, el periodista afirmó que el incidente se debió a una interrupción en la conexión a Internet. Según él, el coche se controlaba mediante Internet y conexión por satélite, y perdió el control tras cortarse la señal.

Sin embargo, el creador del coche, Ehsan Zafar, declaró más tarde que la causa pudo ser un error al pulsar un botón durante el control. Señaló que el coche debía girar a la derecha, pero se presionó el botón de giro a la izquierda.

Se informó que tanto el coche de policía como el vehículo experimental sufrieron daños. El vídeo del incidente se ha vuelto viral en las redes sociales.

Los expertos subrayan la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad antes de implementar estas tecnologías experimentales para el uso público.

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