Austria prohíbe el uso del velo a niñas menores de 14 años

En Austria, a partir del inicio del año escolar 2026/2027, se prohibió que las niñas menores de 14 años se cubran la cabeza con un pañuelo según las tradiciones islámicas en la escuela. La nueva norma se aplica tanto a las escuelas públicas como a las privadas.

El gobierno justifica esta medida como una forma de proteger la libre expresión, la igualdad y el desarrollo de las niñas durante la infancia. La ministra de Integración de Austria, Claudia Bauer, también destacó la importancia de que las niñas crezcan de manera libre e independiente.

Según la ley, la dirección de la escuela mantendrá una conversación con la alumna y sus padres en caso de una primera infracción. Si la norma se vuelve a incumplir, intervendrán las autoridades educativas y, posteriormente, los servicios de protección de menores. Como última medida, a los padres o tutores se les podrá imponer una multa de entre 150 y 800 euros .

La prohibición no se aplica a las clases fuera del recinto escolar ni a ciertos eventos organizados por la escuela fuera de sus instalaciones.

Quienes se oponen a la ley señalan que esta medida podría discriminar a las niñas musulmanas y ser contraria a los derechos constitucionales. Según el Parlamento austriaco, el partido de los Verdes también consideró que la ley no se ajusta a la constitución. Por su parte, el partido de extrema derecha FPÖ exigió ampliar la prohibición, incluyendo restricciones al uso del velo para las profesoras.

Esta ley que prohíbe el uso del velo en las escuelas para niñas menores de 14 años en Austria fue aprobada por ambas cámaras del Parlamento en diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2026.