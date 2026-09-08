Se celebró un inusual campeonato de excavación de tumbas en Hungría

En uno de los cementerios de Hungría se llevó a cabo una competición internacional totalmente inusual. Este concurso de excavación de tumbas puede parecer extraño a primera vista. Sin embargo, el 5 de septiembre, 38 participantes armados con azadones y palasdemostraron su destreza. Así lo informó AP News.

Esta competición fue organizada por iniciativa de la Asociación Húngara de Mantenimiento y Cuidado de Cementerios. El objetivo principal del evento era mostrar los aspectos únicos de la profesión de sepulturero y la maestría en este campo, así como formar un nuevo enfoque sobre las percepciones relacionadas con la muerte.

La competición se celebró en el cementerio de la ciudad de Nyergesújfalu , situada en el norte de Hungría. El suelo seco y cálido supuso un serio desafío para los sepultureros, organizados en 19 equipos. A pesar de las condiciones climáticas soleadas y calurosas, los equipos de dos personas pusieron todo su empeño en cavar la tumba más rápida y estética según los requisitos establecidos.

Al finalizar la competición, la victoria fue para la pareja formada por Róbert Nád y su compañero László Kiss. El representante del equipo ganador destacó que la velocidad era el criterio principal.

« Aquí no prima la belleza, sino la velocidad », dijo Róbert Nád.

Sin embargo, se subrayó que la precisión y la calidad son tan importantes como la velocidad. Según Nád, al preparar una tumba para un funeral, se requiere cumplir estrictamente con las dimensiones prescritas y asegurar un acabado estético.

« Cuando cavas una tumba para un funeral, debes ser muy atento a las dimensiones precisas y asegurarte de que quede bien hecha », añadió.

Según las reglas, la tumba que los participantes debían cavar tenía que tener 1,6 metros de profundidad, 2 metros de largo y 0,8 metros de ancho. Uno de los requisitos principales era realizar el trabajo lo más rápido posible sin desviarse de estas medidas.

Como resultado, el equipo ganador cavó la tumba en 1 hora y 21 minutos , registrando el mejor resultado. Como premio, los ganadores recibieron 200 000 florines húngaros, es decir, aproximadamente 640 dólares , que se repartieron entre ellos.

Durante la competición, se prestó especial atención a la seguridad. De acuerdo con las reglas, solo una persona podía trabajar dentro de la tumba a la vez. El segundo miembro del equipo podía ocuparse de retirar la tierra, limpiar los alrededores y organizar el área de trabajo.

Al mismo tiempo, al segundo participante no se le permitía bajar a la tumba. Este requisito se estableció para garantizar la seguridad de los participantes.

Así, este inusual campeonato en Hungría demostró que la profesión de sepulturero también requiere una destreza única, precisión, preparación física y rapidez.