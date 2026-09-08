Un empleado de tienda salva a una niña de ser atropellada (video)

En Puebla, México, un empleado de una tienda salvó a una niña de 3 años que corría hacia la carretera de ser atropellada por un coche. El incidente fue captado por la cámara de seguridad de la tienda y se volvió viral en las redes sociales.

El suceso ocurrió el 6 de septiembre cerca de la tienda «El Rey del Ahorro» en la 11 Sur. Las imágenes muestran a la niña corriendo repentinamente hacia la calle, seguida por una mujer que intenta alcanzarla pero se cae.

En ese momento, el empleado de la tienda notó el peligro, dejó su trabajo de inmediato y corrió tras la niña. En pocos segundos, la alcanzó y la sacó de la carretera donde circulaban los vehículos. Según algunos informes, el empleado también cayó al proteger a la niña, pero no se reportaron lesiones graves.

La niña fue entregada sana y salva a su familia. Tras la difusión del video, los usuarios de redes sociales elogiaron la rápida reacción del empleado, llamándolo «héroe».

El empleado comentó que no lo pensó dos veces al ver a la niña en peligro y que actuó por instinto para salvarla. Hizo un llamado a los padres para que no dejen a sus hijos sin supervisión cerca de vías concurridas.