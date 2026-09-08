Un empleado de tienda salva a una niña de ser atropellada (video)

·8·Mundo
Un empleado de tienda salva a una niña de ser atropellada (video)

En Puebla, México, un empleado de una tienda salvó a una niña de 3 años que corría hacia la carretera de ser atropellada por un coche. El incidente fue captado por la cámara de seguridad de la tienda y se volvió viral en las redes sociales.

El suceso ocurrió el 6 de septiembre cerca de la tienda «El Rey del Ahorro» en la 11 Sur. Las imágenes muestran a la niña corriendo repentinamente hacia la calle, seguida por una mujer que intenta alcanzarla pero se cae.

En ese momento, el empleado de la tienda notó el peligro, dejó su trabajo de inmediato y corrió tras la niña. En pocos segundos, la alcanzó y la sacó de la carretera donde circulaban los vehículos. Según algunos informes, el empleado también cayó al proteger a la niña, pero no se reportaron lesiones graves.

La niña fue entregada sana y salva a su familia. Tras la difusión del video, los usuarios de redes sociales elogiaron la rápida reacción del empleado, llamándolo «héroe».

El empleado comentó que no lo pensó dos veces al ver a la niña en peligro y que actuó por instinto para salvarla. Hizo un llamado a los padres para que no dejen a sus hijos sin supervisión cerca de vías concurridas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una atracción se detiene en Inglaterra, 27 personas atrapadas a 15 metros de alturaUna atracción se detiene en Inglaterra, 27 personas atrapadas a 15 metros de alturaHoy, 19:38Austria prohíbe el uso del velo a niñas menores de 14 añosAustria prohíbe el uso del velo a niñas menores de 14 añosHoy, 19:10Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oroEncontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oroHoy, 18:54Descubren la « Flor del diablo », una planta subterránea en los bosques de TailandiaDescubren la « Flor del diablo », una planta subterránea en los bosques de TailandiaHoy, 18:18La Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femeninoLa Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femeninoHoy, 17:33Hombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHoy, 16:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales