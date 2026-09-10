Estados Unidos planea lanzar 10 000 cohetes al año para 2035

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Estados Unidos planea lanzar 10 000 cohetes al año para 2035

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha anunciado planes ambiciosos para el desarrollo de la industria espacial del país. Según estos, Estados Unidos tiene como objetivo alcanzar los 10 000 lanzamientos espaciales anuales para 2035. Si esta iniciativa tiene éxito, los puertos espaciales estadounidenses deberán lanzar una media de más de 27 cohetes al día, es decir, uno cada 53 minutos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, para lograr este objetivo colosal, el Departamento de Transporte de Estados Unidos planea poner en marcha un programa especial destinado a apoyar el sector espacial comercial. El nuevo programa contempla reducir las barreras burocráticas, simplificar significativamente los procesos de concesión de licencias y regulación, así como ampliar rápidamente la infraestructura.

Planes ambiciosos y cambios drásticos

El ministro Sean Duffy escribió abiertamente en su cuenta de X que tienen la intención de alcanzar los 10 000 lanzamientos espaciales anuales para 2035. Esta cifra difiere radicalmente de los planes gubernamentales anteriores y es varias veces más ambiciosa.

Recordemos que en un memorando firmado el 21 de agosto de este año, el presidente estadounidense Donald Trump estableció la tarea de alcanzar los 1 000 lanzamientos espaciales anuales para 2030. Ahora, las autoridades pretenden multiplicar esta cifra por diez en solo cinco años, entre 2030 y 2035.

Requisitos técnicos y tareas futuras

Para garantizar una frecuencia de lanzamientos tan sin precedentes, se requiere ampliar radicalmente las capacidades de los puertos espaciales y complejos de lanzamiento existentes. La construcción y modernización de infraestructuras terrestres modernas se convertirá en una de las prioridades.

Según los expertos, una de las condiciones clave para mantener este ritmo es el uso generalizado de sistemas de cohetes reutilizables que puedan recuperarse rápidamente para el siguiente vuelo. Por el momento, no se han anunciado oficialmente los mecanismos precisos para implementar este programa a gran escala ni el volumen de financiación necesario.

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Abror Shuhratov
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