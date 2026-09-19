Un proyectil de la Segunda Guerra Mundial hallado en una playa fue detonado en el lugar

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Un proyectil de la Segunda Guerra Mundial hallado en una playa fue detonado en el lugar

En el Reino Unido, un ciudadano que paseaba por una playa del condado de Essex encontró un proyectil de la Segunda Guerra Mundial. Tras el hallazgo, se llamó a los guardacostas y el objeto peligroso fue neutralizado por especialistas.

Con un diámetro de aproximadamente 6 pulgadas , el proyectil fue localizado en la zona de Chalkwell Oaze en la ciudad de Southend-on-Sea. Un residente que vio el objeto sospechoso informó a los servicios pertinentes, según reportó Need To Know.

El proyectil fue detonado por expertos del ejército

Representantes de HM Coastguard Southend On Sea informaron que el personal acudió al lugar para inspeccionar el objeto hallado en la playa.

Llegaron a la zona de Chalkwell Oaze a las 7:00 de la mañana y encontraron el objeto sospechoso a unos 600 metros al sur, cerca de The Crowstone. Los especialistas tomaron fotografías y enviaron la información al centro de coordinación de operaciones de rescate.

Posteriormente, las imágenes fueron enviadas a la unidad de desactivación de explosivos del ejército (Army Explosive Ordnance Disposal).

Inicialmente, debido a la marea alta, los expertos decidieron no destruir el objeto de inmediato, sino inspeccionarlo nuevamente cuando bajara la marea.

Luego, los rescatistas de Southend Coastguard regresaron al lugar con el personal de EOD. La inspección confirmó que se trataba de un antiguo proyectil de la Segunda Guerra Mundial de unas 6 pulgadas de diámetro.

Los especialistas decidieron detonarlo en el mismo lugar sin moverlo. Según los guardacostas, el proyectil se encontraba en una zona que no representaba un peligro para las personas.

HM Coastguard instó a la población a no tocar objetos sospechosos en la playa o en el mar.

Los expertos señalaron que es difícil determinar si tales objetos son seguros o peligrosos por su apariencia. Por ello, no se deben mover, llevar ni trasladar a casa .

Si se observa un objeto sospechoso o inusual en la playa o el mar, las personas deben dirigirse a un lugar seguro y llamar al 999 solicitando a los guardacostas (Coastguard).

Southend-on-SeaHM CoastguardEODChalkwell OazeReino Unido
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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