8 100 dólares por noche: Arabia Saudita lanza un tren de lujo

Arabia Saudita se prepara para lanzar su primer proyecto ferroviario premium: Dream of the Desert un tren de lujo. Los pasajeros podrán viajar en el nuevo tren a partir del tercer trimestre de 2027. Así lo informó Khaleej Times.

El director del proyecto y CEO de Arsenale International, Raffaele Breschi, describió este viaje como un «verdadero espectáculo teatral sobre rieles». Según él, cada detalle del tren ha sido cuidadosamente pensado y todo el viaje se organizará bajo un concepto único de principio a fin.

Una noche cuesta 8 100 dólares

Dream of the Desert estará compuesto por 12 vagones. El tren contará con 34 compartimentos de lujo y podrá recibir a 72 pasajeros al mismo tiempo.

Se ofrecerán tres rutas a los viajeros. Una noche en un compartimento de lujo costará unos 30 000 riyales saudíes, es decir,8 100 dólares. Aquellos que deseen viajar en los primeros trayectos pueden asegurar su lugar en una lista prioritaria pagando un depósito reembolsable de aproximadamente 2 500 riyales, es decir, 680 dólares.

El tren recorrerá más de 1 000 kilómetros La ruta principal del proyecto cubrirá una distancia de más de 1 000 kilómetros.

El tren viajará hacia el norte desde Riad, pasando por regiones remotas e inexploradas de

Arabia Saudita casi hasta la frontera con Jordania. El tren se detendrá en las ciudades de Al Qassim, Ha'il, Al Jawf y Qurayyat.Raffaele Breschi destaca que estas áreas son poco conocidas incluso para los habitantes de Arabia Saudita. A 30–40 minutos de las estaciones hay sitios del patrimonio de la UNESCO, zonas candidatas, volcanes extintos y diversas granjas.

El programa de viaje también incluye sitios históricos El programa incluye el castillo de Marid en Al Jawf

y

las montañas Aja en Ha'il.

Breschi comparó las montañas Aja con la famosa región de Al-Ula, pero destacó que el entorno natural y los paisajes de este lugar son únicos. La duración de los viajes será de dos a cinco noches. La ruta más larga, de cinco noches, incluirá también una visita a Al-Ula.

El proyecto Dream of the Desert se lleva a cabo en el marco de la estrategia

Saudi Vision 2030 de Arabia Saudita. Esta estrategia tiene como objetivo convertir al país en uno de los principales destinos turísticos del mundo. bo‘ladi. Eng uzoq, besh kechalik yo‘nalish dasturiga Al Ulaga tashrif ham kiritiladi.

Dream of the Desert loyihasi Saudiya Arabistonining Saudi Vision 2030 strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiya mamlakatni dunyoning yetakchi sayyohlik yo‘nalishlaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan.