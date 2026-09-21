Apple cambia el diseño del iPhone 20 Pro y prueba una pantalla curva en los cuatro lados

Apple ha comenzado a trabajar en su futura línea de smartphones insignia y actualmente está probando nuevos tipos de pantallas para los modelos iPhone 20 Pro. ixbt.com Según informa el reconocido insider Digital Chat Station citado por la publicación, los dispositivos de nueva generación se distinguirán por soluciones de diseño totalmente nuevas y características de pantalla mejoradas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la fuente, el modelo Pro base de la serie, que se espera para los próximos años, estará equipado con una pantalla de 6,41 pulgadas. Se espera que la resolución de este panel sea de 2686 × 1236 píxeles. El iPhone 20 Pro Max, destinado a usuarios que prefieren dispositivos más grandes, se estima que contará con una pantalla mayor de 6,96 pulgadas con una resolución de 2912 × 1340 píxeles.

Pantalla curva en cuatro lados y diseño sin bordes

Una de las principales diferencias de esta nueva gama de smartphones será la pantalla curva de manera uniforme en los cuatro lados. Este enfoque constructivo permite reducir visualmente aún más los bordes negros alrededor de la pantalla. Como resultado, Apple planea acercar sus smartphones a un diseño perfectamente elegante y totalmente sin bordes.

Actualmente, en el mundo de la tecnología, existe una intensa competencia entre los fabricantes por reducir los bordes al máximo y ofrecer al usuario el área de visualización más limpia. El nuevo panel curvo en cuatro lados surge como la continuación lógica de esta tendencia.

Cambios en la Dynamic Island y la cámara

Los diseñadores e ingenieros no solo están revisando los bordes exteriores, sino también las dimensiones de la muesca en la parte superior de la pantalla. Se sabe que Apple está trabajando actualmente en reducir la muesca destinada a la cámara frontal. Esto podría permitir disminuir el tamaño del elemento Dynamic Island o reemplazarlo por un recorte circular compacto.

Si estas pruebas tienen éxito, el área útil de la pantalla se ampliará, haciendo que el consumo de contenido visual sea más cómodo. Aunque esta información se encuentra en una etapa preliminar, muestra claramente que Apple busca renovar radicalmente el diseño del iPhone en el futuro.