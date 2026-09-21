El flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAh

La compañía OnePlus ha anunciado las imágenes oficiales y las características principales de su flagship de nueva generación, el smartphone OnePlus 16. Se espera que el dispositivo destaque en el mercado móvil por su autonomía extrema y tecnologías avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo smartphone saldrá a la venta en tres colores únicos: Tomorrow Starlight, Dark Forest y Martian Masterpiece. La versión Tomorrow Starlight destaca por su iluminación interactiva «respirable» integrada en el panel trasero. Esta luz ilumina el logotipo y las coordenadas celestes grabadas en la carcasa.

En cuanto al diseño, el dispositivo cuenta con un módulo de cámara metálico cuadrado, esquinas muy redondeadas y un botón de IA dedicado y personalizable situado en el lateral del chasis. Se ofrecen cuatro configuraciones de memoria: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB y 16 GB / 1 TB.

Capacidades técnicas y rendimiento

El smartphone está equipado con una pantalla OLED plana con una tasa de refresco del sistema de hasta 165 Hz. En juegos optimizados, se dice que la frecuencia de cuadros puede alcanzar un nivel récord de 185 Hz.

La base del hardware del dispositivo es el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. El smartphone funciona bajo la capa ColorOS 17, basada en el sistema operativo Android 17.

Batería y sistema de cámara

Según ixbt.com, el modelo OnePlus 16 viene con una batería masiva de 9000 mAh, lo que permite a los usuarios utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin necesidad de carga. También admite carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

El módulo de cámara principal está equipado con un sensor de 200 megapíxeles con formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Se complementa con dos sensores de 50 megapíxeles cada uno: una cámara ultra gran angular y un teleobjetivo.

La presentación oficial del dispositivo está prevista para octubre de este año, y los entusiastas de la tecnología móvil esperan este flagship con gran interés.