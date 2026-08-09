Misiles Patriot y la condición de Trump: detalles del nuevo acuerdo con Ucrania

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Misiles Patriot y la condición de Trump: detalles del nuevo acuerdo con Ucrania

Ucrania ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para la entrega mensual de misiles destinados a los sistemas de defensa aérea Patriot. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo anunció durante una rueda de prensa conjunta con el presidente serbio, Aleksandar Vučić, en Belgrado.

La parte ucraniana destaca que Estados Unidos, principal fabricante de los sistemas estadounidenses de defensa antimisiles, dispone de las municiones necesarias y que se sigue trabajando constantemente con Washington sobre este asunto.

« Las entregas se pondrán en marcha, pero su volumen disminuirá en 2026 »

Al responder a las preguntas de los periodistas, Volodímir Zelenski confirmó que existe un acuerdo concreto sobre la ayuda mensual:

« ¿Nos asignarán misiles cada mes? Sí, tenemos un acuerdo de este tipo », — declaró el líder ucraniano.

Al mismo tiempo, Zelenski expresó su preocupación por que la cantidad de misiles asignada no sea suficiente para cubrir por completo las necesidades de la defensa aérea del país. Según señaló, existe el riesgo de que el número de estos misiles disminuya en 2026.

La postura de Trump y la cuestión de la licencia

Las negociaciones para reforzar los sistemas de defensa aérea de Ucrania y solucionar la escasez de misiles Patriot llevan mucho tiempo en marcha:

  • Escasez de reservas: En abril de este año, Zelenski advirtió que las reservas de misiles de defensa aérea podrían agotarse «en cualquier semana».

  • Licencia de producción: A finales de mayo, la parte ucraniana pidió a Estados Unidos que concediera una licencia para producir misiles Patriot en el propio país. A principios de julio, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó estar dispuesto a conceder dicha licencia.

  • Declaración de agosto y escasez: Sin embargo, en agosto la parte estadounidense anunció que no se firmaría un contrato a largo plazo para producir misiles antes del invierno. El presidente Trump subrayó que Estados Unidos también necesitaba misiles Patriot para su propia seguridad e indicó que su capacidad para suministrar a Ucrania municiones adicionales en las cantidades solicitadas era limitada.

Actualmente, el Congreso de Estados Unidoscontinúa las conversaciones y consultas sobre la transferencia a Kyiv de las tecnologías para producir sistemas de defensa aérea Patriot.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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