Starcloud realizará el primer minado de Bitcoin en el espacio

La startup estadounidense Starcloud, que opera con el apoyo de NVIDIA, anunció que será la primera empresa del mundo en iniciar el minado de Bitcoin en la órbita terrestre antes de finales de este año. Se espera que este paso innovador lleve a las tecnologías espaciales y a la industria de las criptomonedas a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, se instalarán ASIC-miners especiales en el satélite Starcloud-2, lo que pasará a la historia como la primera misión comercial de la empresa. El director ejecutivo del proyecto, Philip Johnston, señaló que su equipo se convertirá en un pionero absoluto en la extracción de criptomonedas en el espacio.

Centros de datos espaciales e IA

Inicialmente, Starcloud fue creada con el objetivo de desarrollar centros de datos orbitales especializados en inteligencia artificial. Actualmente, la empresa está desarrollando rápidamente el cálculo de criptomonedas como una de sus áreas más prometedoras.

Además de los dispositivos de minado especializados, este satélite incluirá un clúster de aceleradores gráficos. Esto permitirá realizar no solo activos digitales, sino también otras tareas complejas que requieren mucha energía en el espacio.

Ventajas del cálculo orbital

Según los expertos, la principal ventaja del cálculo espacial es la posibilidad de utilizar la energía solar de forma casi ininterrumpida. Los problemas de escasez de terreno e infraestructura energética que enfrentan los grandes centros de datos en la Tierra no afectan a las estaciones orbitales.

Según Philip Johnston, el minado de Bitcoin podría ser uno de los escenarios económicamente más atractivos para las tecnologías orbitales. Al comparar el costo de los equipos, por ejemplo, un acelerador NVIDIA B200 que consume 1 kW cuesta unos 30 000 USD, mientras que un ASIC-miner de la misma potencia cuesta solo 1 000 dólares.

Desafíos técnicos y planes futuros

Sin embargo, existen serios obstáculos de ingeniería para implementar el proyecto. Una vez en órbita, es imposible reparar o reemplazar el equipo, y en el vacío, los sistemas de refrigeración por aire tradicionales no funcionan. Por ello, es necesario utilizar radiadores especiales y sistemas de termorregulación para disipar el calor.

Curiosamente, la página oficial de la misión Starcloud-2 no mencionaba inicialmente el Bitcoin ni los dispositivos ASIC, ya que el experimento de criptomonedas se añadió al proyecto posteriormente. En general, Starcloud planea realizar cuatro misiones orbitales para probar la viabilidad de los centros de datos espaciales.