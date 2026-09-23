Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 23 de septiembre
Al 23 de septiembre, se han dado a conocer algunos precios de venta de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se ofrecen en versiones eSIM y SIM, con precios variables según la capacidad de almacenamiento.
Versiones eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 1 999 dólares
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 179 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dólares
Versiones SIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 619 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 499 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 039 dólares
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dólares
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 699 dólares
Se informa que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente. Por lo tanto, es necesario verificar el precio vigente antes de realizar la compra.
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