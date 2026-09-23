La monetización de YouTube podría lanzarse en Uzbekistán

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La monetización de YouTube podría lanzarse en Uzbekistán

La jefa de la Administración Presidencial de Uzbekistán Saida Mirziyoyeva se reunió con el vicepresidente de Google, Karan Bhatia. Las partes en Uzbekistán discutieron la cuestión de lanzar la monetización de YouTube.

En la reunión se señaló que en los últimos años se ha mejorado la legislación del país en materia de procesamiento de datos personales y pagos digitales. Esto, a su vez, amplía las posibilidades de utilizar sistemas de pago internacionales.

También se discutieron las oportunidades de cooperación con Google en diversas áreas.

«Hay muchas posibilidades de cooperar con la empresa. Tenemos grandes e importantes tareas por delante», afirmó Saida Mirziyoyeva.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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