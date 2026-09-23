Los dos líderes del fútbol en Asia Central, las selecciones nacionales de Uzbekistán y Kazajistán, han anunciado oficialmente sus listas ampliadas definitivas para los importantes encuentros de otoño. La prestigiosa publicación deportiva kazaja, ASnews.kz ha analizado en detalle ambas plantillas y ha reconocido la clara superioridad de Uzbekistán en cuanto al número de legionarios y el nivel de las ligas en las que juegan. Según los análisis, existe una diferencia del doble (10 frente a 5) en el número de jugadores que militan en el extranjero, y la diferencia geográfica es aún más marcada: una parte importante de los legionarios uzbekos juega en la élite europea, incluido el gigante de la Premier League inglesa, «Manchester City» (Abduqodir Husanov), el club belga Royal Antwerp (Muhammadali O‘rinboyev) y el equipo suizo Lugano (Behruzjon Karimov).

En la selección de Kazajistán, tras la baja por lesión del delantero de 18 años Dastan Satpayev del club inglés Burnley, solo hay 5 legionarios en la plantilla, de los cuales 4 juegan en la Premier League rusa y uno en el campeonato de Azerbaiyán. A Kazajistán le esperan 4 partidos cruciales de la UEFA Nations League, mientras que la selección de Uzbekistán se enfrentará a Irán, Siria y Corea del Sur en intensos partidos amistosos.

¿Qué nivel aporta la apertura del fútbol uzbeko a los centros europeos a la calidad de juego de la selección nacional, y es esta diferencia señalada por nuestros vecinos una prueba de que el equilibrio de poder en Asia Central ha cambiado por completo?

«Grandes clubes europeos, diferencia del doble y calendario de otoño»: 5 puntos clave de las listas

Los hechos más importantes que han llamado la atención de los medios kazajos y definido la diferencia entre ambas selecciones:

Superioridad numérica de legionarios: La selección de Uzbekistán cuenta con 10 jugadores en el extranjero, frente a solo 5 de Kazajistán;

Desde «Manchester City» hasta Bélgica y Suiza: Nuestros representantes ocupan roles clave en clubes campeones de la Premier League inglesa y en las ligas de Bélgica y Suiza;

La «ausencia europea» en Kazajistán: Como el único representante de Kazajistán fuera de la región, Dastan Satpayev (Burnley), está lesionado, se limitan a la RPL rusa y Azerbaiyán;

Geografía de Turquía y Asia: Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov juegan en el Başakşehir, y nuestros representantes también están activos en las ligas de Rusia, Azerbaiyán, EAU e Irán;

Partidos decisivos de otoño: Kazajistán jugará la Nations League (Islas Feroe, Eslovaquia, Moldavia), mientras que Uzbekistán se enfrentará a Irán, Siria y Corea del Sur.

Selecciones nacionales de Uzbekistán y Kazajistán: Análisis y comparación de legionarios

Distribución de los representantes de ambas selecciones en ligas extranjeras:

Criterios y parámetros Selección nacional de Uzbekistán Selección nacional de Kazajistán Número total en la lista 31 jugadores 28 jugadores Número de legionarios 10 (más del 32%) 5 (solo el 18%) Clubes de alto nivel y Europa Occidental Manchester City (Inglaterra), Antwerp (Bélgica), Lugano (Suiza) Ninguno (Dastan Satpayev — Burnley, ausente por lesión) Otras ligas extranjeras Turquía (Başakşehir — 2), Rusia (2), Azerbaiyán (1), EAU (1), Irán (1) Rusia (Zenit, Akhmat, Krylia Sovetov — 4), Azerbaiyán (Sabah — 1) Entrenador de la selección Fabio Cannavaro John van't Schip Próximos partidos de otoño 24 sept. (Irán), 1 oct. (Siria), 6 oct. (Corea del Sur) 26 sept. (Islas Feroe), 29 sept. (Eslovaquia), 2 oct. (Moldavia), 6 oct. (Islas Feroe)

Experticia futbolística y análisis: ¿Por qué el fútbol uzbeko está irrumpiendo con fuerza en la escena europea?

Conclusiones de ojeadores internacionales y analistas deportivos:

Éxito del sistema juvenil: Las brillantes actuaciones de las selecciones juveniles de Uzbekistán en la escena asiática y mundial en los últimos años han permitido que talentos como Husanov, Fayzullayev y O‘rinboyev sean rápidamente detectados por ojeadores de clubes europeos;

Geografía y nivel de las ligas: Mientras que los legionarios kazajos se limitan principalmente al campeonato ruso, cultural y lingüísticamente más accesible, los jugadores uzbekos apuntan a ligas de alta intensidad y exigencia táctica como la Premier League, Bélgica y Suiza;

Aumento de la competitividad interna: El regreso a la selección de jugadores con práctica regular en las ligas de Inglaterra, Bélgica y Turquía aumenta significativamente la competencia interna y refuerza la confianza en los partidos contra los grandes de Asia;

Seriedad de los rivales de sparring: La elección de rivales continentales de primer nivel como Irán y Corea del Sur para el calendario de otoño demuestra que el cuerpo técnico quiere probar el verdadero potencial del equipo a través de estas pruebas contra legionarios potentes.

El potencial estructural y el nivel de los legionarios de la selección de Uzbekistán muestran que nuestro fútbol nacional está alcanzando nuevas cotas en el continente.

¿Cree que nuestros 10 legionarios que juegan en ligas europeas y extranjeras pueden asegurar la victoria en las pruebas de otoño contra Irán y Corea del Sur? ¿Cree que esta superioridad reconocida por los medios kazajos se reflejará plenamente en el campo? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este artículo analítico dedicado a los nuevos éxitos del fútbol uzbeko con todos los aficionados!