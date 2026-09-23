Nace una tortuga de dos cabezas en EE. UU.

·5·Mundo
Nace una tortuga de dos cabezas en EE. UU.

En el estado de Massachusetts, Estados Unidos, se descubrió un caso extremadamente raro: el nacimiento de una tortuga con dos cabezas.

Con solo 5,2 gramos

de peso, la cría de tortuga fue encontrada en un área de anidación protegida en Wellfleet. Posteriormente, fue trasladada al Cape Cod Wildlife Center para recibir atención veterinaria.

Nace una tortuga de dos cabezas en EE. UU.

Los expertosseñalan que la condición de dos cabezas en la tortuga se debe a una anomalía del desarrollo poco común llamada bicefalia Actualmente, los veterinarios monitorean regularmente su crecimiento, apetito y comportamiento.

Según el centro, ambas cabezas de la tortuga se encuentran saludables por ahora. El animal se mueve y se alimenta con normalidad.

Los especialistas siguen de cerca su desarrollo y estudian cómo las dos cabezas se coordinan con un solo cuerpo.

MassachusettsTortuga de dos cabezasBicefaliaCape CodEstados Unidos
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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