El chip Huawei Kirin 9050 Pro supera al Apple A17 Pro

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El chip Huawei Kirin 9050 Pro supera al Apple A17 Pro

Tras causar un cambio importante en el mercado tecnológico mundial, la empresa china Huawei ha logrado otro avance inesperado. Según ixbt.com, un análisis realizado por la firma de investigación Bernstein Research reveló que el procesador Huawei Kirin 9050 Pro superó al chip Apple A17 Pro en las pruebas de Geekbench. Este resultado, aunque pasado por alto por muchos expertos, se considera un logro tecnológico muy importante. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este procesador de nueva generación fue presentado al público por primera vez a principios de septiembre de este año, junto con el smartphone plegable en tres partes Mate XT 2. Cabe destacar que Huawei no ha revelado oficialmente los detalles técnicos precisos del proceso de fabricación utilizado para este chip. Sin embargo, investigadores independientes han estudiado sus capacidades en profundidad y han llegado a conclusiones interesantes.

Alto rendimiento a pesar de la brecha tecnológica

Según el informe de Bernstein Research, el Kirin 9050 Pro se basa principalmente en un proceso que corresponde a la tecnología de 7 nm. Aunque se basa en una tecnología más antigua que el procesador A17 Pro de 3 nm de Apple, logró demostrar su alta eficiencia en pruebas sintéticas.

En particular, en la famosa prueba multi-core del benchmark Geekbench 6, este chip fabricado en China demostró ser más rápido que el buque insignia de Apple. Es bien sabido que las pruebas multi-core son el criterio principal para evaluar la compatibilidad mutua y la eficiencia general de múltiples núcleos de procesamiento.

Logros arquitectónicos y metas futuras

Según los analistas, las profundas mejoras arquitectónicas realizadas por los ingenieros de Huawei jugaron un papel decisivo en la obtención de estos resultados. Como resultado, este procesador de clase 7 nm es capaz de ofrecer un rendimiento que compite con chips de la clase 4 nm más moderna.

No obstante, los expertos internacionales mantienen una visión objetiva y señalan que aún queda mucho trabajo por hacer. En particular, se observa que el desarrollo chino mantiene un retraso de casi el 30 % frente a los futuros y más avanzados desarrollos A20 Pro de 2 nm de Apple.

En general, los resultados de este estudio muestran que Huawei sigue creando un ecosistema competitivo a pesar de las sanciones y restricciones. Este logro indica que el equilibrio de poder en el mercado mundial de semiconductores está cambiando.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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