La edición especial del Honor Magic 9 Pro Max convertida en cámara profesional

Honor ha mostrado el proceso de desempaquetado de su nuevo smartphone insignia, la edición especial del Honor Magic 9 Pro Max, revelando un conjunto de accesorios únicos que llevan las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel. Según ixbt.com, la caja de gran tamaño contiene no solo el dispositivo, sino también dos lentes externas, una funda protectora especial y soportes de montaje, lo que convierte a este smartphone en un equipo de captura de nivel profesional. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

En el video de presentación, Han Han, representante de Honor Imaging Innovator, demostró en la práctica cómo ensamblar este sistema fotográfico en el panel trasero del smartphone. La estructura principal consta de un marco con un mecanismo de fijación especial, una empuñadura profesional que facilita la grabación de video y un innovador teleconvertidor.

Capacidades de los teleconvertidores únicos

El aspecto más importante y destacable de este conjunto especial es el Honor Mega Teleconverter. Esta lente tiene una distancia focal equivalente de 500 mm y, según los representantes de la compañía, es la primera solución única de este tipo en la historia de la telefonía móvil.

El conjunto también incluye el Honor Thumb Teleconverter, más compacto, diseñado para la fotografía móvil diaria y de viajes. Esto permite a los usuarios capturar objetos a diversas distancias con alta calidad y sin problemas.

Capacidades técnicas y perspectivas futuras

Se destaca que el conjunto de lentes y accesorios presentados se basa en el potencial técnico único del modelo Honor Magic 9 Pro Max. El smartphone en sí está equipado con dos potentes sensores de 200 MP que, al combinarse con la óptica externa, ofrecen resultados de muy alta precisión.

Esta solución reduce aún más las fronteras entre los smartphones y las cámaras profesionales, abriendo un abanico de posibilidades para creadores de contenido y entusiastas de la fotografía móvil. Por ahora, la compañía no ha proporcionado detalles adicionales sobre la fecha de lanzamiento y el precio del conjunto.