Una tradición inusual en África: los hombres se adornan para atraer la atención de las mujeres

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Una tradición inusual en África: los hombres se adornan para atraer la atención de las mujeres

La tribu Wodaabe, que vive en la región del Sahel en África Occidental, celebra cada año tras la temporada de lluvias una ceremonia única llamada Gerewol, donde se combinan música, danza, pinturas faciales y tradiciones de cortejo.

Uno de los aspectos más fascinantes del Gerewol es que los hombres prestan especial atención a su apariencia. Se pintan patrones en el rostro y usan ropa y adornos llamativos.

El objetivo es lucir lo más atractivo posible y captar la atención de las mujeres.

Durante los bailes y cantos, los participantes demuestran su apariencia, sus movimientos y su resistencia. También se pone un énfasis especial en resaltar el blanco de los ojos y los dientes.

Durante la ceremonia, los hombres pueden cantar y bailar durante horas. Las mujeres observan sus actuaciones, evaluando su apariencia y su comportamiento.

En este sentido, el Gerewol tiene un significado más profundo que una simple fiesta. Es uno de los eventos más importantes en la vida cultural del pueblo Wodaabe, donde se unen la celebración comunitaria, el arte y las tradiciones de cortejo.

El aspecto más notable es que, en esta ceremonia, la apariencia de los hombres es evaluada por las mujeres.

WodaabeGerewolSahelÁfricaTradiciones
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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