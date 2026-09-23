Kylian Mbappé reacciona a los rumores de traspaso sobre Michael Olise

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, comentó los informes sobre un posible fichaje de su compatriota Michael Olise por el Real Madrid. Según Sport Bild, el jugador admitió que cualquier equipo del mundo querría tener al extremo del Bayern de Múnich en sus filas, aunque calificó de injusto darle consejos sobre su traspaso. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el mercado de fichajes de verano, el club blanco reforzó significativamente su plantilla incorporando a varios jugadores nuevos. Los madrileños siguieron de cerca a Michael Olise, de 24 años, pero finalmente prefirieron centrarse en Yan Diomandé.

La carrera de Michael Olise en Alemania

El futbolista francés se unió al Bayern de Múnich en 2024. Actualmente, su contrato con el club alemán tiene una vigencia de tres años más, y ha optado por permanecer en Alemania. Habiendo vivido rumores de traspaso similares cuando jugaba en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé destacó que entiende perfectamente lo compleja que es la situación.

Durante un encuentro con la prensa en la concentración de la selección nacional, el delantero señaló, basándose en su propia experiencia, que sería inapropiado aconsejar a otro jugador sobre un traspaso.

Respeto y alta estima por el Bayern

Según Mbappé, recomendar a un jugador que cambie de equipo sería una falta de respeto hacia el Bayern de Múnich. Destacó que el club alemán es una gran institución y que Michael Olise puede lograr grandes éxitos allí.

No obstante, el delantero del Real Madrid elogió el talento de su compatriota, admitiendo que cualquier club de élite mundial desearía contar con un jugador como Michael Olise. Olise es reconocido como uno de los atacantes más potentes de Europa, destacando por su habilidad técnica y creatividad.